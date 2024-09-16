Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Disnaker Jakarta Akan Periksa Perusahaan Animasi Diduga Eksploitasi Karyawan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 16 September 2024 |22:12 WIB
Disnaker Jakarta Akan Periksa Perusahaan Animasi Diduga Eksploitasi Karyawan
Ilustrasi eksploitasi karyawan (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jakarta bakal memeriksa perusahaan game art dan animasi di Menteng, Jakarta Pusat. Hal itu buntut dugaan eksploitasi dan kekerasan terhadap karyawan yang dilakukan pemiliknya berinisial BS.

“Tim Pengawas Ketenagakerjaan dan PPNS Dinas Nakertransgi (Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi) Provinsi DKI Jakarta bersama tim Pengawas Sudin Nakertransgi Jakarta Pusat akan melakukan pemeriksaan lanjutan ke perusahaan terkait,” kata Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta, Hari Nugroho, Senin (16/9/2024).

Adapun pemeriksaan lanjutan ini akan dilakukan pada Selasa 17 September besok. Hari tak merinci apa yang akan didalami pada pemeriksaan kali ini.

“Besok tanggal 17 September 2024 (pemeriksaan lanjutan),” kata dia.

Apabila nantinya perusahaan tersebut terbukti melakukan pelanggaran pidana, tambah Hari, maka Dinas Ketenagakerjaan akan menindaklanjuti kasus itu ke tingkat penyidikan. Disnaker juga akan berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya terkait kasus ini.

“Dalam hal perusahaan terbukti melakukan pelanggaran pidana terkait ketenagakerjaan maka tim PPNS Dinas Nakertransgi akan menindaklanjuti ke tingkat penyidikan berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya,” tutupnya.
 

(Arief Setyadi )

      
