HOME NEWS NASIONAL

20 Peserta Capim KPK Bakal Jalani Tes Kesehatan dan Wawancara Hari Ini

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 17 September 2024 |07:15 WIB
20 Peserta Capim KPK Bakal Jalani Tes Kesehatan dan Wawancara Hari Ini
Capim KPK jalani wawancara dan tes kesehatan. (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 20 orang Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) akan menjalani tes kesehatan dan wawancara, pada hari ini, Selasa (17/9/2024). Tak hanya calon pimpinan KPK, tes kesehatan dan wawancara tersebut juga berlaku bagi calon pimpinan Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

“Peserta yang dinyatakan lulus diwajibkan mengikuti seleksi tahap berikutnya, yaitu Wawancara serta Tes Kesehatan Jasmani dan Rohani, yang akan diselenggarakan pada tanggal 17-20 September 2024,” kata Ketua Pansel KPK Muhammad Yusuf Ateh beberapa waktu yang lalu.

Diketahui sebanyak 40 capim KPK dan capim Dewas KPK dinyatakan lolos profile assessment. Jumlah tersebut terbagi menjadi 20 capim KPK dan 20 capim Dewas KPK.

Berikut daftar 20 nama Capim KPK yang lolos test assessment: 

 1. Agus Joko Pramono 

 2. Ahmad Alamsyah Saragih 

 3. Didik Agung Widjanarko 

 4. Djoko Poerwanto 

 5. Fitroh Rohcahyanto 

 6. Harli Siregar 

 7. I Nyoman Wara 

 8. Ibnu Basuki Widodo 

 9. Ida Budhiati 

 10. Johan Budi Sapto Pribowo 

 

