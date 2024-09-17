Ini Tampang Bengis IS, Sosok Pemerkosa dan Pembunuh Gadis Penjual Gorengan di Pariaman yang Ternyata Residivis Kasus Pencabulan

JAKARTA - Ini tampang bengis IS, sosok pemerkosa dan pembunuh gadis penjual gorengan di Pariaman yang ternyata residivis kasus pencabulan.

Adapun, polisi menetapkan pria bernama Indra Septriaman (26) sebagai tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan Nia Kurnia Sari (NKS) di Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar).

Ternyata ini tampang bengis IS, sosok pemerkosa dan pembunuh gadis penjual gorengan di Pariaman yang ternyata residivis kasus pencabulan memiliki tato di bahu tangannya. Serta memilki wajah lonjong, serta rambut punk yang membuat warganet memberikan komentar negatif kepada pelaku tersebut.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Sulistyawan mengatakan polisi melakukan pengepungan di lokasi persembunyian IS (26) di daerah Padang Kabau Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat.

" Hingga Senin sore, penyisiran terus dilakukan kepolisian untuk menemukan pelaku pembunuhan disertai pemerkosaan terhadap gadis penjual gorengan, NKS (18)," katanya.

Saat ini, IS sudah ditetapkan tersangka pembunuhan gadis penjual goreng, NKS. Adapun di lokasi persembunyiannya itu, warga sudah dua kali bertemu dengan tersangka di pagi dan siang hari.