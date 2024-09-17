Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Profil Hasbil Mustaqim Politisi Demokrat yang Viral Ejek Film Arie Kriting

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Selasa, 17 September 2024 |08:53 WIB
Profil Hasbil Mustaqim Politisi Demokrat yang Viral Ejek Film Arie Kriting
Hasbil Lubis. (Foto: IG Hasbil Lubis)
A
A
A

JAKARTA - Profil Hasbil Mustaqim Lubis banyak dicari usai politisi Partai Demokrat itu terlibat perang dingin dengan komika dan aktor Arie Kriting. Hasbil menjadi sorotan usai mengejek film yang disutradarai Arie Kriting berjudul ‘Kaka Boss’.

Cuitan Hasbil di X menuai sorotan karena mengandung unsur ejekan kepada Arie Kriting yang notabene vokal saat demo menolak RUU Pilkada beberapa waktu lalu. Pasalnya, Hasbil menambahkan kata-kata ‘Peringatan Darurat’ di cuitannya. Kata-kata itu digunakan masyarakat untuk mengkritisi keputusan DPR RI kala itu.

"((Peringatan Darurat))

Film tidak tembus 1 juta penonton, saya harus curhat ke publik.

Nonton ya dek ya," tulis Hasbil di akun X @Hasbil_lbs.

Arie Kriting ternyata tak mau meladeni ejekan Hasbil. Dia malah mengungkapkan sudah memblok akun mantan Caleg DPR RI itu. Menurutnya, sosok Hasbil ‘buruk’ dan semestinya dihindari.

"Saya blok orang itu dari lama. Kata guru ngaji saya, kalau ada hal buruk itu hindari saja karena itu iblis. Kalau kita tanggapi nanti kita sama buruknya dengan dia. Itulah pekerjaan iblis,” ucap Arie Kriting.

Profil Hasbil Mustaqim

Hasbil berasal dari Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Hasbil mengambil kuliah jurusan Chemical Engineering (ChE) di Institut Teknologi Indonesia dan Jurusan Managemet Strategy di Universitas Mercu Buana Jakarta.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/612/3191110//ratu_thailand-lpsy_large.jpg
Gaya dan Prestasi Ratu Thailand Suthida, si Peraih Emas Keelboat di SEA Games 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/614/3183408//gus_elham-pl87_large.jpg
Profil Gus Elham Yahya, Pendakwah Asal Kediri yang Minta Maaf soal Video Cium Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3174946//arie_kriting_dan_indah_permatasari-v1yd_large.jpg
5 Kontroversi Nursyah, Ibu Indah Permatasari yang Berseteru dengan Arie Kriting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/33/3173607//indah_permatasari-Pj5z_large.jpg
Indah Permatasari Tanggapi Sindiran Sang Ibu soal Arie Kriting: Tolong, Jangan Dihujat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/326/3157480//shunsaku_tamiya-uYUd_large.png
Profil Shunsaku Tamiya, Bos Mainan Legendaris Tamiya yang Meninggal Dunia di Usia 90 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/18/612/3131825//monica_jonan-0ZA2_large.jpeg
5 Potret Monica Jonan Putri Ignasius Jonan yang Berpenampilan Sederhana
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement