Profil Hasbil Mustaqim Politisi Demokrat yang Viral Ejek Film Arie Kriting

JAKARTA - Profil Hasbil Mustaqim Lubis banyak dicari usai politisi Partai Demokrat itu terlibat perang dingin dengan komika dan aktor Arie Kriting. Hasbil menjadi sorotan usai mengejek film yang disutradarai Arie Kriting berjudul ‘Kaka Boss’.

Cuitan Hasbil di X menuai sorotan karena mengandung unsur ejekan kepada Arie Kriting yang notabene vokal saat demo menolak RUU Pilkada beberapa waktu lalu. Pasalnya, Hasbil menambahkan kata-kata ‘Peringatan Darurat’ di cuitannya. Kata-kata itu digunakan masyarakat untuk mengkritisi keputusan DPR RI kala itu.

"((Peringatan Darurat))

Film tidak tembus 1 juta penonton, saya harus curhat ke publik.

Nonton ya dek ya," tulis Hasbil di akun X @Hasbil_lbs.

Arie Kriting ternyata tak mau meladeni ejekan Hasbil. Dia malah mengungkapkan sudah memblok akun mantan Caleg DPR RI itu. Menurutnya, sosok Hasbil ‘buruk’ dan semestinya dihindari.

"Saya blok orang itu dari lama. Kata guru ngaji saya, kalau ada hal buruk itu hindari saja karena itu iblis. Kalau kita tanggapi nanti kita sama buruknya dengan dia. Itulah pekerjaan iblis,” ucap Arie Kriting.

Profil Hasbil Mustaqim

Hasbil berasal dari Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Hasbil mengambil kuliah jurusan Chemical Engineering (ChE) di Institut Teknologi Indonesia dan Jurusan Managemet Strategy di Universitas Mercu Buana Jakarta.