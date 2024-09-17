20 Capim KPK Jalani Tes Wawancara Hari Ini, Ada Johan Budi hingga Harli Siregar

JAKARTA - Sebanyak 20 calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2024-2029 akan menjalani tes kesehatan dan wawancara, Selasa (17/9/2024). Di antaranya mantan Jubir KPK Johan Budi; Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar dan Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK, Didik Agung Widjanarko.

"Iya benar," kata Ketua Pansel KPK, Muhammad Yusuf Ateh saat dikonfirmasi capim KPK bakal menjalani tes wawancara hari ini.

Ateh mengaku tidak ingat nama-nama calon pimpinan KPK lainnya yang akan menjalani tes wawancara hari ini.

Sebelumnya Pansel Komisi Pemberantasan Korupsi menyiapkan empat orang panelis untuk menguji 40 orang capim dan calon Dewan Pengawas (Dewas) KPK di tes wawancara hari ini.

Wakil Ketua Pansel, Arif Satria mengungkapkan bahwa penguji dalam tes wawancara itu dibagi-bagi dengan penguji calon dewas KPK. Penguji akan dibagi masing-masing menjadi dua orang.

"Capim Taufiequrahman Ruki - Ketua KPK 2003-2007 dan Dadang Trisasongko - ICW," kata Arif.

Untuk Dewas KPK, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait SH, dan Direktur Eksekutif Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Periode 2020-2023, Laode M. Syarif yang juga Wakil Ketua KPK periode 2015-2019.

"Cadewas: Ningrum Natasya Sirait-Guru Besar FH USU dan Laode M. Syarif-Kemitraan," jelas dia.

Diketahui sebanyak 40 capim KPK dan capim Dewas KPK dinyatakan lolos profile assessment. Jumlah tersebut terbagi menjadi 20 capim KPK dan 20 capim Dewas KPK.

Berikut daftar 20 nama Capim KPK yang lolos test assessment:

1. Agus Joko Pramono

2. Ahmad Alamsyah Saragih

3. Didik Agung Widjanarko

4. Djoko Poerwanto

5. Fitroh Rohcahyanto

6. Harli Siregar