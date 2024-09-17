Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Breaking News: Disetujui DPR, Mees Hilgers dan Eliano Reijnders Sah Jadi WNI!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 17 September 2024 |14:03 WIB
<i>Breaking News</i>: Disetujui DPR, Mees Hilgers dan Eliano Reijnders Sah Jadi WNI!
Rapat Komisi III DPR RI bersama Menpora, Menkumham, dan PSSI (Okezone.com/Achmad)
A
A
A

JAKARTA - Komisi III DPR RI akhirnya menyetujui Mees Hilgers dan Eliano Reijnders menjadi warga negara Indonesia. Kedua pesepak bola keturunan Indonesia itu dinilai memenuhi syarat jadi WNI untuk membela timnas Indonesia.

Keputusan pemberian status kewarganegaraan itu diambil dalam rapat kerja (raker) Komisi III DPR RI bersama Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas dan Sekjen PSSI Yunus Nusi di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Mulanya, Dito menyampaikan pertimbangan alasan pihajnya mengusulkan pemberian status kewarganegaraan dua pesepak bola keturunan Indonesia kepada Mees Hilgers dan Eliano Reijnders. Mendengar penjelasan Dito, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh selaku pimpinan sidang pun menanyakan segala kelengkapan berkas administratif.

"Pak Menkumham, tadi Pak Menpora susah sampaikan pertimbangan. Apakah Pak Menteri sudah memeriksa semua data, semua sudah sesuai peraturan perundang-undangan?" tanya Pangeran.

Merespon itu, Supratman pun menyatakan, segala berkas administratif proses naturalisasi itu telah dipenuhi. "Sudah Pak lewat Direktorat Jenderal AHU," ucap Supratman.

Halaman:
1 2
      
