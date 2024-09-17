Pimpinan Muhammadiyah Bertemu Jokowi di Istana Bahas Pembangunan SDM

JAKARTA - Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir bersama dengan jajaran menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/9/2024). Dia mengatakan bahwa pertemuan tersebut untuk bersilaturahmi menjelang berakhirnya kepemimpinan Jokowi.

"Ketika dulu awal Pak Presiden menjabat tahun 2014, kami juga bersilaturahmi, dan pada akhir periode di tahun ke-10 ini juga kami silaturahmi untuk menyampaikan penghargaan, penghormatan, dan terima kasih PP Muhammadiyah pada Presiden Joko Widodo yang bersama Kabinet dan jajaran pemerintahan," kata Haedar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Haedar mengatakan bahwa PP Muhammadiyah telah bekerja sama dengan pemerintah di berbagai bidang, di antaranya pendidikan hingga kesehatan. "Dalam dua periode ini bekerja sama saling mendukung untuk program-program Muhammadiyah di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, dan berbagai program lain yang alhamdulillah berjalan dengan baik," sambungnya.

Menurut Haedar, program Muhammadiyah yang bekerja sama dengan pemerintah dinilai cukup positif khususnya di kawasan timur Indonesia.

"Jadi, itu tradisi yang memang harus kita tembangkan dalam kehidupan kebangsaan kita, di mana keragaman latar belakang, keragaman pilihan politik, keragaman dalam menghadapi dinamika kehidupan kebangsaan yang memang selalu muncul dalam setiap perkembangan kehidupan bernegara, itu tidak mengurangi kita untuk terus menjalin persatuan, komunikasi, dan saling menghargai," jelasnya.

Muhammadiyah, kata Haedar, juga mengapresiasi program-program infrastruktur dan berbagai program yang dikembangkan oleh Presiden Jokowi, termasuk pembangunan ibu kota Nusantara (IKN).