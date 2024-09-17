Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pekan Ini, RUU Wantimpres Bakal Dibawa ke Paripurna

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 17 September 2024 |14:54 WIB
Pekan Ini, RUU Wantimpres Bakal Dibawa ke Paripurna
DPR RI (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI memastikan revisi undang-undang tentang Dewan Pertimbangan Presiden (RUU Wantimpres), akan segera dibawa ke rapat paripurna pada hari Kamis 19 September 2024 mendatang. 

Di forum tertinggi parlemen tersebut, nantinya RUU Wantimpres akan diambil persetujuan tingkat II dalam rangka pengesahan agar RUU tersebut disetujui menjadi undang-undang.

"Iya (Kamis dibawa ke rapat paripurna)," kata Ketua Baleg DPR, Wihadi Wiyanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Legislator Gerindra itu menyampaikan, bahwa beleid tersebut telah disepakati untuk disahkan pada rapat paripurna terdekat. Penjadwalan Revisi UU Wantimpres juga sudah diagendakan Badan Musyawarah (Bamus) DPR.

"Sudah, sudah rapim (rapat pimpinan), sudah Bamus," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/337/3191857//anggota_komisi_v_dpr_ri_sudjatmiko-efEk_large.jpg
Lonjakan Penumpang KA di Nataru, DPR Dorong Pengembangan Stasiun Bekasi Terpadu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191342//pkb-bHLy_large.jpg
Ida Fauziyah: PKB Lahir Bukan karena Ambisi Kekuasaan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190922//anggota_komisi_x_dpr_ri_bonnie_triyana-vLTI_large.jpg
Komisi X DPR Minta Warga Berani Laporkan Pemotongan PIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/337/3189889//ketua_komisi_iii_dpr_habiburokman-TZPb_large.jpg
Ketua Komisi III Sebut Penempatan Polisi di Kementerian dan Lembaga Tak Bertentangan dengan MK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189674//dpr-F3XT_large.jpg
Polisi Ciduk Pelaku Perusakan Kebun Teh Pengalengan, DPR: Tangkap Aktor Intelektualnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189666//dpr-rYv8_large.jpg
DPR Dorong Jakarta Jadi Rumah Nyaman untuk Warganya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement