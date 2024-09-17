Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ini 12 Nama Calon Anggota Kompolnas yang Diserahkan ke Presiden Jokowi

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 17 September 2024 |15:54 WIB
Ini 12 Nama Calon Anggota Kompolnas yang Diserahkan ke Presiden Jokowi
Pansel Calon Anggota Kompolnas. Foto: Dok Pansel.
JAKARTA - Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) periode 2024-2028 resmi menyerahkan 12 nama peserta yang lolos seleksi tahap akhir ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum,dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto. Nantinya, akan dipilih enam orang untuk menduduki jabatan pengawas lembaga Korps Bhayangkara tersebut. 

"Selanjutnya, Panitia Seleksi telah menyampaikan daftar 12 orang peserta yang lolos seleksi tahap akhir kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum,dan Keamanan untuk dipilih dan ditetapkan sebanyak 6 orang sebagai Anggota Komisi
Kepolisian Nasional Periode 2024-2028," kata Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota Kompolnas Hermawan Sulistyo dalam keterangannya yang diterima Okezone, Selasa (17/9/2024). 

Adapun 12 peserta yang lolos itu berasal dari beragam profesi diantaranya, Dosen, Purnawirawan Polri, Advokat, Konsultan, LSM, dan Komisioner Periode 2020-2024.

Rangkaian panjang proses seleksi calon Anggota Komisi Kepolisan Nasional dimulai
dengan tahapan pendaftaran, seleksi kelengkapan administrasi, tes tertulis atau pembuatan makalah, tes jasmani dan kejiwaan, tes assessment, tanggapan publik dan diakhiri dengan tes wawancara.

"Keputusan Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Kepolisian Nasional Periode2024-2028 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat," ujar Hermawan. 

Adapun ke-12 peserta yang lolos tersebut, yakni; 

 

