HOME NEWS NASIONAL

KPK Ungkap Inisial Y, Sosok Teman Kaesang yang Kasih Tumpangan Jet Pribadi ke AS 

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 17 September 2024 |16:10 WIB
KPK Ungkap Inisial Y, Sosok Teman Kaesang yang Kasih Tumpangan Jet Pribadi ke AS 
Kaesang Pangarep di Gedung KPK. Foto: IST.
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap inisial Y yang merupakan teman dari Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep. Sosok itu yang memberikan tumpangan jet pribadi ke anak bungsu Presiden Jokowi ketika pergi ke Negara Amerika Serikat (AS). 

Sementara itu, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengungkapkan hal itu disampaikan Kaesang saat mengisi formulir untuk melakukan klarifikasi ke Gedung KPK.

"Inisial Y, kalau tak salah depannya," kata Pahala Nainggolan kepada wartawan di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan Selasa (17/9/2024).

Kepergian Kaesang bersama Istrinya Erina Gudono ke AS menjadi sorotan. Terutama karena mereka menggunakan Private Jet. Terkait hal itu, Kaesang pun ke KPK pada hari ini untuk memberikan penjelasan. 

Kendati begitu, Pahala menyebut, Kaesang tak menjelaskan secara rinci latar belakang sosok temannya tersebut. Hal ini nantinya akan didalami lebih lanjut oleh KPK.

"Tapi kita nggak tahu nih, benar nggak nama lengkapnya ini, WNI apa WNA atau apa. Jadi dia bilang pesawat punya siapa, nanti kita konfirmasi lagi," jelas dia.

Sebelumnya, Kaesang Pangarep mendatangi Gedung KPK untuk mengklarifikasi terkait penggunaan jet pribadi saat melakukan kunjungan ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu bersama sang istri, Erina Gudono.

Kaesang mengaku bahwa bahwa jet pribadi yang ditumpanginya itu merupakan milik seorang rekan atau temannya.

"Tadi saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat, yang numpang atau bahasa bekennya nebeng lah, nebeng pesawatnya teman saya," kata Kaesang di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Selasa (17/9/2024).

 

