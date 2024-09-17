Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wamenkes: Indonesia Kekurangan 120 Ribu Dokter Umum

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 17 September 2024 |16:34 WIB
Wamenkes: Indonesia Kekurangan 120 Ribu Dokter Umum
Wamenkes Dante Saksono Harbuwono (Foto: tangkapan layar)
JAKARTA - Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Dante Saksono Harbuwono mengungkapkan bahwa Indonesia masih kekurangan 120 ribu dokter umum. Pasalnya, dokter umum merupakan garda terdepan dalam pelayanan kesehatan.

“Sebenarnya yang paling ada di garda terdepan bukan soal dokter spesialis tapi dokter umumnya. Dokter umumnya saat ini jumlah dokter umum yang ada di Indonesia itu sekitar 150 ribu orang. Kita masih kekurangan 120 ribu orang lagi,” ujar Dante dalam dialog FMB9, Selasa (17/9/2024).  

Dante mengungkapkan bahwa rasio yang diharapkan akan dicapai berdasarkan World Health Organization (WHO) adalah satu dokter untuk 1000 penduduk. “Tadi sudah disampaikan bahwa rasionya adalah 0,47 per 1000 penduduk. Nah, 120 ribu ini harus terpenuhi secepat mungkin.”

“Sedangkan pendidikan dokter umum yang diproduksi oleh institusi pendidikan fakultas kedokteran di Indonesia 1 tahun hanya menghasilkan 12.000 orang. Jadi, kalau kita tidak melakukan apa-apa kebutuhan ini baru akan tercapai 10 tahun yang akan datang,” kata Dante.

 

Halaman:
1 2
      
