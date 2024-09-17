Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Sebut Nilai Perjalanan Jet Pribadi Kaesang Capai Rp360 Juta, Per Penumpang Rp90 Juta

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 17 September 2024 |16:36 WIB
KPK Sebut Nilai Perjalanan Jet Pribadi Kaesang Capai Rp360 Juta, Per Penumpang Rp90 Juta
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, konversi fasilitas penggunaan jet pribadi Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep mencapai Rp360 juta saat berpergian ke Amerika Serikat.

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan menyebutkan, dari klarifikasi yang disampaikan Kaesang, jika dikonversi menjadi uang, penggunaan jet pribadi tersebut senilai Rp90 juta untuk satu penumpang.

Pada perjalanan tersebut, lanjut Pahala, Kaesang menumpangi jet pribadi bersama istrinya yaitu Erina Gudono, kakak Erina, dan seorang staf.

“Jadi Kaesang, istrinya, kakak istrinya. Jadi kira-kira Rp90 juta, kalau berempat, kira-kira Rp360 juta kalau ditetapkan milik negara. Beliau sendiri yang menyampaikan Rp90 juta,” kata Pahala kepada wartawan di Gedung ACLC Jakarta Selatan, Selasa (17/9/2024).

Pahala menjelaskan, pihaknya akan melakukan analisa terhadap klarifikasi yang disampaikan Kaesang soal penggunaan jet pribadi ke Amerika Serikat.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Jet Pribadi KPK Kaesang Pangarep
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/337/3191819//silvia_rinita_harefa_istri_noel_ebenezer-Yjrd_large.jpg
Rayakan Natal di Rutan KPK, Istri Noel Ebenezer Bawakan Makanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/337/3191813//keluarga_tahanan_membesuk_di_gedung_merah_putih_kpk-AWoO_large.jpg
12 Tahanan Rayakan Natal di Rutan KPK, Keluarga Datang Berkunjung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191741//kpk-eVdi_large.jpg
Usut Kasus BJB, KPK Deteksi Aset Ridwan Kamil yang Tak Tercantum di LHKPN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191724//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-HVWD_large.jpg
KPK Geledah Rumah Penyuap Bupati Bekasi, Sita Dokumen dan Flashdisk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191719//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-VePG_large.jpg
KPK Izinkan 12 Tahanan Ikuti Ibadah Natal di Rutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191643//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-3amT_large.jpg
KPK Geledah Rumah dan Kantor Kajari HSU Terkait Kasus Pemerasan, Sita Barang Bukti dan Dokumen
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement