HOME NEWS NASIONAL

KPU Buka Rekrutmen 3 Juta Lebih Petugas KPPS untuk Pilkada Serentak 2024

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 17 September 2024 |16:53 WIB
KPU Buka Rekrutmen 3 Juta Lebih Petugas KPPS untuk Pilkada Serentak 2024
Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin (foto: Okezone/Danan)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) membuka rekrutmen 3.045.623 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dibutuhkan KPU se-Indonesia untuk Pilkada 2024. Tahapan rekrutmen KPPS Pilkada 2024 ini resmi dibuka di KPU DKI Jakarta, hari ini, Selasa (17/9/2024).

Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, mengatakan para petugas KPPS ini akan disebar di 435.089 tempat pemungutan suara (TPS). Petugas KPPS ini nantinya bakal melayani sekitar 203.290.554 pemilih berdasarkan data pemilih sementara (DPS) saat ini.

"Untuk Pilkada 2024, satu TPS bisa (menampung) sampai 600 pemilih," kata Afifuddin dalam konferensi pers di kantor KPUD DKI Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Kendati demikian, Afif mengatakan, akan ada perubahan honorarium bagi anggota KPPS Pilkada 2024 dibandingkan dengan honorarium petugas KPPS di Pemilu 2024.

Lebih lanjut, terkait honor petugas KPPS dijelaskan, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia KPU RI, Parsadaan bahwa nominalnya turun dibandingkan pemilu presiden dan legislatif pada tahun 2024. Pada Pemilu 2024 lalu, honorarium Ketua KPPS sebesar Rp 1,2 juta dan anggota KPPS Rp 1,1 juta.

"Kami mendasarkan kepada surat menteri keuangan, ada surat nomor 647 perihal tahapan pemilu dan tahapan pemilihan (pilkada), memang honorarium untuk KPPS, ketua sebesar Rp900.000 dan anggota sebesar Rp850.000," ucap Parsadaan.

 

Halaman:
1 2
      
