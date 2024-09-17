Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bawaslu Akui Tak Bisa Larang Gerakan Coblos Kotak Kosong

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 17 September 2024 |19:03 WIB
Bawaslu Akui Tak Bisa Larang Gerakan Coblos Kotak Kosong
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tak bisa melarang pemilih untuk memilih kotak kosong dalam Pilkada 2024  di beberapa daerah. Hal itu menjawab fenomena gerakan mencoblos kotak kosong yang mulai muncul belakangan ini.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengakui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak memfasilitasi kampanye untuk kotak kosong. Namun, Bawaslu juga tidak boleh melarang.

“Kami tidak kemudian dalam kapasitas melarang, tapi kami berharap semua warga negara bisa melakukan hak pilihnya dan kami berharap fenomena kotak kosong ini tidak terjadi lagi,” kata Rahmat Bagja di kawasan Ancol, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Bagja menyebut Bawaslu mempersilakan masyarakat bersikap terhadap hak pilihnya untuk memilih kotak kosong. Sebab, jika Bawaslu melarang itu, maka bisa diartikan Bawaslu berpihak kepada lawan kotak kosong.

“Kami juga tidak boleh mempengaruhi, jadi misalnya jangan pilih kotak kosong, entar dikira kampanye untuk pemilih yang bukan kotak kosong,” ujarnya.

Sebab itu, sebagai lembaga pengawas Pemilu, Bawaslu memutuskan tidak bersikap terhadap fenomena coblos kotak kosong. “Kami penyelenggara tidak pada tempatnya untuk kemudian memilih atau tidak memilih kotak kosong, ini terserah masyarakat,” pungkasnya.
 

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/340/3161652/saparudin-UVSE_large.jpg
Pilkada Ulang Pangkalpinang, Saparudin Dirundung Duka Kakaknya Meninggal Sebelum Debat Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136432/bawaslu-VREY_large.jpg
Bawaslu Catat Ada 308 Aduan dalam Pelaksanaan PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136350/kpu_ri-IoLc_large.jpg
KPU: 19 Daerah Selesai Gelar PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136317/mk-cWCV_large.jpg
Gugatan PSU Pilbup Puncak Jaya Kandas di MK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136309/pilkada-U130_large.jpg
DPR Rapat dengan KPU-Bawaslu Evaluasi PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/19/340/3132163/psu-GfO3_large.jpg
PSU Pilkada Kukar, Quick Count SCL: Aulia-Rendi 56,56%, Awang–Ahmad 14,31%, Dede-Alif 29,13%
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement