HOME NEWS NASIONAL

Roy Suryo Soal Kaesang: Sayang KPK Tidak Tajam

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 17 September 2024 |21:53 WIB
Roy Suryo Soal Kaesang: Sayang KPK Tidak Tajam
Roy Suryo sayangkan KPK tidak tajam menggali informasi ke Kaesang (Foto : Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Pakar Telematika, Roy Suryo mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak tajam soal penggunaan pesawat jet pribadi Gulfstream yang digunakan Ketua Umum (Ketum) PSI, Kaesang Pangarep bersama istrinya Erina Gudono ke Amerika Serikat (AS) yang menuai sorotan publik. 

Menurutnya, komisi antirasuah tersebut tidak tajam karena tidak mengejar lebih jauh pernyataan Kaesang soal nebeng jet pribadi milik temannya.

"Seperti siang tadi, sayang banget gitu, KPK tidak tajam. Kalau tajam bisa dikejar katanya ada orang nebeng," kata Roy Suryo dalam acara Rakyat Bersuara: Membaca Fenomena 'Agak Laen' di iNewsTV, Selasa (17/9/2024).

Dirinya pun menjadikan Aiman Witjaksono selaku pembawa acara sebagai contoh kasus. "Mas Aiman misalnya mau nebeng, aku naik motor terus tiba-tiba motornya tak kasih mas. Aku enggak ikut, namanya Mas Aiman naik motor itu masih nebeng enggak?" kata Roy.

Roy mengatakan itu lantaran pemilik pesawat jet pribadi yang digunakan Kaesang tidak ikut dalam ke Amerika Serikat.

Diiketahui, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta Selatan, hari ini. Kaesang mengatakan, kedatangannya ke KPK merupakan inisiatif pribadi. Sehingga bukan atas panggilan ataupun undangan dari lembaga antirasuah.

 

Halaman:
1 2
      
