HOME NEWS NASIONAL

Blak-blakan! Roy Suryo Bilang Jet Pribadi Kaesang Singgah di Beberapa Tempat

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 17 September 2024 |22:16 WIB
Blak-blakan! Roy Suryo Bilang Jet Pribadi Kaesang Singgah di Beberapa Tempat
Kaesang Pangarep sambangi gedung KPK (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Pakar Telematika, Roy Suryo blak-blakan pesawat jet pribadi yang ditumpangi Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep bersama istrinya Erina Gudono ke Amerika Serikat (AS), singgah di beberapa tempat. Hal itu disampaikan Roy Suryo dalam acara Rakyat Bersuara: Membaca Fenomena 'Agak Laen' di iNewsTV pada Selasa (17/9/2024).

Selain itu Roy mengklaim dirinya memiliki data manifest penerbangan tersebut. Dan, kata Roy Suryo, jet pribadi tersebut tidak langsung ke Philadelphia melainkan singgah ke sejumlah daerah di antaranya Los Angeles (LA) hingga Las Vegas.

"Ada dong (manifestnya). Jangankan manifest, rute perjalanannya itu enggak langsung ke Philadelphia, itu mampir-mampir. Mana ada pesawat nebeng mampir. Pertama kali mampir ke Los Angeles ada fotonya, mampir ke Las Vegas, nginap semalam di sana. Sempat foto dengan festival apa di situ," ujarnya.

Roy menyebut hal yang disampaikannya ekslusif dan fakta. "Semua data ya Mas Aiman, ekslusif. Biasanya saya sampaikan di Rakyat Bersuara, fakta," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan kedatangan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep adalah inisiatif pribadi.

Kaesang datang meminta nasihat dan masukan terkait tudingan dirinya menerima gratifikasi atas penggunaan jet pribadi.

 

Halaman:
1 2
      
