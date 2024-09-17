Angkot Kecelakaan di Pasar Serpong, Sejumlah Orang Bergeletakan di Jalan

Angkot kecelakaan di Pasar Serpong, sejumlah orang bergeletakan di jalan (Foto : Ilustrasi/Freepik)

JAKARTA - Sebuah angkutan kota (angkot) mengalami kecelakaan di kawasan Pasar Serpong, Tangerang Selatan, Senin 16 September 2024.

Dalam video yang diterima oleh MNC Media, terlihat beberapa orang tergeletak di jalan, diduga menjadi korban kecelakaan tersebut.

Ada beberapa orang yang terlihat duduk di aspal setelah peristiwa tersebut. Akibat peristiwa tersebut banyak masyarakat yang menyaksikan dan menolong para korban.

Kasatlantas Polres Tangerang Selatan, AKP Rochmatullah, membenarkan adanya insiden kecelakaan ini. Ia menyampaikan bahwa Unit Gakkum Satlantas Polres Tangerang Selatan sedang menangani kejadian tersebut.

“Sudah ada tim di lokasi, kami mohon waktu untuk penanganan lebih lanjut,” ujar AKP Rochmatullah.

(Angkasa Yudhistira)