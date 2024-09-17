Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil-Suswono Umumkan Susunan Timsesnya Besok

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 17 September 2024 |06:34 WIB
Ridwan Kamil-Suswono Umumkan Susunan Timsesnya Besok
Dasco bersama Ridwan Kamil dan Suswono (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, susunan tim sukses (timses) bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Darah Khusus Jakarta (DKJ) Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) tengah tahap finalisasi.

Dasco pun didapuk sebagai Ketua Dewan Pembina Tim Pemenangan RIDO. Hal itu diketahui dari keterangan pers yang dibagikan oleh tim media RIDO, Senin 16 September 2024. Dalam keterangan tersebut, pengumuman susunan timses RIDO bakal dilaksanakan pada Rabu, 18 September 2024.

"Rencananya pengumuman itu dilaksanakan pada Rabu, 18 September 2024. Saat ini (susunan Tim Pemenangan RIDO) masih dalam tahap finalisasi,” ucap Dasco dalam keterangan tertulis yang dikutip, Selasa (17/9/2024).

Wakil Ketua DPR RI ini menyebut, tim pemenangan RIDO akan berisi kombinasi nama dari berbagai latar belakang. Nantinya, kata dia, timses RIDO dan gabungan partai pendukung akan intens bertemu untuk berkoordinasi demi memenangkan Ridwan Kamil-Suswono.

Bahkan, kata Dasco, pihaknyabtekah mematok target agar pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus ini bisa menang satu putaran di Pilkada Jakarta 2024.

”Tadi kawan-kawan menargetkan begitu (pasangan RIDO menang satu putaran). Tapi, bagaimana caranya nanti biar dirembuk sama kawan-kawan,” tegasnya.

Terlepas dari itu, Dasco meminta Tim Pemenangan RIDO bisa fokus pada kerja lapangan. Menurutnya, hal itu selaras dengan semangat RIDO ingin hadirkan solusi guna menuntaskan masalah di Jakarta.

"Kami akan lebih banyak mengandalkan kerja-kerja lapangan,” ungkap Dasco.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190091//prabowo_subianto-G2pL_large.jpg
Prabowo Bertemu Dasco di Istana Bahas Pemulihan Bencana di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186279//pemerintah-oMAe_large.jpg
Dasco Fasilitasi Rehabilitasi Hukum Dua Guru Luwu Utara, GPA: Kita Apresiasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185259//prabowo-Bq9j_large.jpg
Bertemu Prabowo di Hambalang, Dasco: Kasih Laporan Berbagai Daerah dan Diskusi soal Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184825//prabowo_dan_dasco_bahas_kesejahteraan_ojol-mqY4_large.jpg
Bertemu Empat Mata di Istana, Prabowo dan Dasco Bahas Kesejahteraan Ojol hingga Haji 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184151//prabowo-FBMU_large.jpg
Prabowo Bertemu Dasco di Istana, Bahas Politik hingga Keamanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183428//partai_gerindra-sEej_large.jpg
Gelombang Tolak Budi Arie Masuk Gerindra Meluas, Dasco: Itu Biasa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement