Ridwan Kamil-Suswono Umumkan Susunan Timsesnya Besok

JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, susunan tim sukses (timses) bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Darah Khusus Jakarta (DKJ) Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) tengah tahap finalisasi.

Dasco pun didapuk sebagai Ketua Dewan Pembina Tim Pemenangan RIDO. Hal itu diketahui dari keterangan pers yang dibagikan oleh tim media RIDO, Senin 16 September 2024. Dalam keterangan tersebut, pengumuman susunan timses RIDO bakal dilaksanakan pada Rabu, 18 September 2024.

"Rencananya pengumuman itu dilaksanakan pada Rabu, 18 September 2024. Saat ini (susunan Tim Pemenangan RIDO) masih dalam tahap finalisasi,” ucap Dasco dalam keterangan tertulis yang dikutip, Selasa (17/9/2024).

Wakil Ketua DPR RI ini menyebut, tim pemenangan RIDO akan berisi kombinasi nama dari berbagai latar belakang. Nantinya, kata dia, timses RIDO dan gabungan partai pendukung akan intens bertemu untuk berkoordinasi demi memenangkan Ridwan Kamil-Suswono.

Bahkan, kata Dasco, pihaknyabtekah mematok target agar pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus ini bisa menang satu putaran di Pilkada Jakarta 2024.

”Tadi kawan-kawan menargetkan begitu (pasangan RIDO menang satu putaran). Tapi, bagaimana caranya nanti biar dirembuk sama kawan-kawan,” tegasnya.

Terlepas dari itu, Dasco meminta Tim Pemenangan RIDO bisa fokus pada kerja lapangan. Menurutnya, hal itu selaras dengan semangat RIDO ingin hadirkan solusi guna menuntaskan masalah di Jakarta.

"Kami akan lebih banyak mengandalkan kerja-kerja lapangan,” ungkap Dasco.