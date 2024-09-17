Truk Kontainer Alami Gangguan di Flyover Cakung Jaktim, Lalu Lintas Macet

JAKARTA - Sebuah truk kontainer mengalami gangguan di sekitaran kolong flyover Cakung tepatnya di jalan Raya Cakung, Jakarta Timur. Lalu lintas di sekitar lokasi macet. Informasi itu disampaikan oleh TMC Polda Metro melalui akun X yang dilihat Selasa (17/9/2024).

“Sebuah Truk Kontainer mengalami Gangguan di Sekitar Kolong Flyover Cakung Jalan Raya Cakung Jaktim,” tulis TMC Polda Metro.

TMC Polda Metro mengatakan, saat ini petugas sudah berada di lokasi untuk mengevakuasi truk kontainer tersebut.

Di sisi lain, disebutkan bahwa situasi arus lalu lintas di sekitar lokasi truk kontainer itu mengalami kepadatan.

“Saat ini sedang dalam penanganan oleh petugas. Situasi arus lalu lintas di sekitar lokasi terpantau padat,” jelasnya.

Dari foto yang unggah TMC Polda Metro, terlihat petugas kepolisian sudah berada di lokasi. Tampak posisi truk kontainer itu menutupi ruas jalan bagi pengendara mobil dan motor yang ingin belok ke kiri.

(Qur'anul Hidayat)