HOME NEWS MEGAPOLITAN

Awas Macet! Truk Sampah Tabrak Separator Busway di Jalan Gatot Subroto

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 17 September 2024 |09:03 WIB
Awas Macet! Truk Sampah Tabrak Separator Busway di Jalan Gatot Subroto
Truk sampah tabrak separator busway. (Foto: TMC Polda Metro Jaya)
A
A
A

JAKARTA - Truk pengangkut sampah menabrak separator Jalur Transjakarta di Jalan Gatot Subroto, Pancoran, Jakarta Selatan. Kecelakaan itu terjadi pada Selasa (17/9) pagi.

“Sebuah Truk Pengangkut Sampah menabrak Sepator Jalur Transjakarta di Jl. Gatot Subroto arah Kuningan Jaksel,” tulis akun resmi @TMCPoldaMetro, Selasa (17/9/2024).

Dalam foto yang beredar, setengah bagian mobil terlihat menaiki beton separator itu. Akibatnya jalur busway tertutup dan tak bisa dilalui.

Sementara, tiga lajur kendaraan di Jalon Gatot Subroto terlihat padat. Bahkan kemacetan mengular hingga FlyOver Pancoran.

Petugas kepolisian juga sudah berapa di sekitar lokasi. “Saat ini sedang dalam proses evakuasi oleh petugas, situasi arus lalu lintas di sekitar Lokasi terpantau padat,” tulis keterangan TMC Polda.

(Qur'anul Hidayat)

      
