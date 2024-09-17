Hari Ini Polisi Periksa 3 Saksi Kasus Kekerasan Bos Animasi ke Karyawan

JAKARTA - Polres Metro Jakarta Pusat hari ini menjadwalkan pemeriksaan tiga saksi dalam kasus dugaan kekerasan terhadap karyawan Brandoville Studios oleh mantan bos perusahaan game dan animasi itu, Cherry Lai (27). Ketiga saksi diperiksa adalah mantan pegawai Brandoville Studios.

"Jadwal (pemeriksaan) jam 11 di ruang penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Jakarta Pusat," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Firdaus, Selasa (17/9/2024) .

Ketiga saksi akan diperiksa perihal kasus pelaporan Ketenagakerjaan. Hal itu menyesul adanya dua laporan tindak pidana pengancaman dan tindak pidana ketenagakerjaan yang dilakukan Cherry Lai terhadap karyawannya.

"Ada dua LP, satu LP di Polda terkait tindak pidana pengancaman satu LP di Polres terkait tindak pidana ketenagakerjaan," katanya.

Sementara itu korban yang melapor sudah menjalani proses pemeriksaan untuk dimintai keterangan. Mantan karyawan perusahaan animasi Brandoville Studios itu diperiksa penyidik Polres Metro Jakarta Pusat.