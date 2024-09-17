Heru Budi Bersyukur Tak Diusulkan Lagi Jadi Pj Gubernur Jakarta : Alhamdulillah Keputusan Tepat!

JAKARTA - Heru Budi Hartono bersyukur dirinya tidak diusulkan lagi menjadi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta oleh DPRD ke Kementerian Dalam Negeri. Menurutnya hal itu bisa membuat dirinya fokus menjalankan tugas sebagai Kepala Sekretariat Presiden.

"Alhamdulillah itu keputusan yang cukup baik dan tepat, sekali lagi Alhamdulillah," kata Heru setelah Upacara Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) Tahun 2024 Tingkat Provinsi DKI Jakarta di Monas, Jakarta Pusat, Selasa (17/9/2024).

Heru dipercaya jadi Pj Gubernur DKI Jakarta dari 2022 sampai sekarang. Sejak itu, ia bekerja rangkap sebagai pimpinan daerah sekaligus Kepala Sekretariat Presiden. Dengan tak diusulkan lagi jadi pj gubernur, Heru bisa kembali bertugas full di Istana Kepresidenan.



"Sehingga saya bisa konsentrasi sebagai Kepala Sekretariat Presiden, kan sudah dua tahun (jadi Pj Gubernur Jakarta) dan terima kasih kepada jajaran DPRD, ketua maupun wakil ketua dan semuanya," katanya.

Sebelumnya DPRD Daerah Khusus Jakarta mengusulkan tiga nama Penjabat Gubernur Jakarta untuk menggantikan posisi Heru Budi Hartono.

Pertama adalah Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi dengan 8 suara.

Sementara di posisi kedua dan ketiga ada Plt Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir, dan Pj Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik yang sama-sama meraih 7 suara.



(Salman Mardira)