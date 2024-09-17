Akui Bunuh 4 Anak Kandung, Panca Darmansyah Siap Hadapi Vonis Hari Ini

JAKARTA - Panca Darmansyah, terdakwa pembunuh empat anak kandung di Jagakarsa, Jakarta Selatan siap menghadapi vonis. Sidang putusan kasus pembunuhan sekeluarga itu digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (17/9/2024).

"Panca sudah siap menerima apapun putusan majelis hakim karena dia sudah mengakui dan menyesali perbuatannya. Walau perbuatannya yang diceritakan dalam persidangan dengan alasan yang sesuai dengan angan-angan pemikirannya sendiri," ujar kuasa hukum Panca, Amriadi Pasaribu.

Menurutnya, Panca memang melakukan perbuatan yang salah, hanya saja dia berharap hakim bisa memberikan hukuman yang adil pada kliennya itu. Hakim diharapkan bisa menempatkan Panca di rumah sakit jiwa nantinya.

Pasalnya, tambah dia, kliennya itu harus mendapatkan penanganan rehabilitasi kejiwaan. Mengingat, selama persidangan, Panca kerap bercerita dengan imajinasinya sendiri.

"Perbuatannya memang salah, tapi kita harap ada putusan adil pada Panca. Kami harap juga majelis hakim memberikan hukuman lebih ringan dari tuntutan Jaksa karena saat melakukan tindakannya, kondisi dan kesehatan mentalnya terganggu dengan di tandai niatnya untuk melakukan upaya bunuh diri," tuturnya.