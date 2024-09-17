Modus Licik Oknum Polda Metro Jaya Janjikan Korbannya Jadi Masinis PT KAI

JAKARTA -Makmurdin Muslim alias Arif menjadi korban penipuan oleh oknum polisi aktif di Polda Metro Jaya berinisial Bripda Wahyu (WSN). Oknum polisi tersebut mematok tarif sebesar Rp170 juta untuk posisi masinis dan Rp50 juta untuk posisi teknisi.

Arif mengaku pertama kali mengenal Bripda WSN melalui Ajeng, istri dari seorang polisi aktif. Ajeng mempublikasikan informasi lowongan kerja di PT KAI melalui status WhatsApp, yang kemudian dilihat oleh istri Arif. Ajeng meyakinkan bahwa rekrutmen ini aman karena dilakukan oleh sesama keluarga polisi. Pertemuan pertama antara Arif, Ajeng, dan Bripda WSN terjadi di rumah Ajeng pada malam hari.

“Ajeng bilang, ‘kita ini kan keluarga polisi, masa kita tipu? Kita enggak bakal tipu’. Karena itu, saya akhirnya datang dan bertemu dengan Wahyu (Bripda WSN),” ujar Arif saat dikonfirmasi, pada Selasa (17/9/2024).

“Wahyu kemudian menjelaskan mekanisme rekrutmen yang katanya hanya membantu meloloskan data saya yang sudah berkeluarga. Sisanya, tes tetap dilakukan seperti biasa, dan kalau tidak lolos, uang akan dikembalikan,”sambungnya.

Setelah menyetorkan uang untuk posisi teknisi, Wahyu kembali menawarkan posisi masinis dengan janji yang lebih menggiurkan. Arif pun menyetorkan uang tambahan, namun hingga kini posisi tersebut tidak pernah ia dapatkan. Arif mengatakan bahwa uang Rp50 juta yang disetorkannya adalah sebagai jaminan sebelum pelunasan penuh.

“Seharusnya Rp170 juta, tapi saya baru setor Rp50 juta. Kesepakatannya, kalau sudah tanda tangan atau dapat nomor SK, baru pelunasan. Namun ternyata Wahyu tidak menyetor uang tersebut ke orang dalam PT KAI bernama Sekar, yang ternyata juga terlibat dalam kasus ini,” tutur Arif.

Arif menyebut bahwa Sekar, yang sebelumnya bekerja di PT KAI, sudah dipecat karena terlibat dalam penipuan rekrutmen.