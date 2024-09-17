Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Modus Licik Oknum Polda Metro Jaya Janjikan Korbannya Jadi Masinis PT KAI

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Selasa, 17 September 2024 |14:06 WIB
Modus Licik Oknum Polda Metro Jaya Janjikan Korbannya Jadi Masinis PT KAI
Modus Licik Oknum Polda Metro Jaya Janjikan Korbannya Jadi Masinis PT KAI
A
A
A

JAKARTA -Makmurdin Muslim alias Arif menjadi korban penipuan oleh oknum polisi aktif di Polda Metro Jaya berinisial Bripda Wahyu (WSN). Oknum polisi tersebut mematok tarif sebesar Rp170 juta untuk posisi masinis dan Rp50 juta untuk posisi teknisi.

Arif mengaku pertama kali mengenal Bripda WSN melalui Ajeng, istri dari seorang polisi aktif. Ajeng mempublikasikan informasi lowongan kerja di PT KAI melalui status WhatsApp, yang kemudian dilihat oleh istri Arif. Ajeng meyakinkan bahwa rekrutmen ini aman karena dilakukan oleh sesama keluarga polisi. Pertemuan pertama antara Arif, Ajeng, dan Bripda WSN terjadi di rumah Ajeng pada malam hari.

“Ajeng bilang, ‘kita ini kan keluarga polisi, masa kita tipu? Kita enggak bakal tipu’. Karena itu, saya akhirnya datang dan bertemu dengan Wahyu (Bripda WSN),” ujar Arif saat dikonfirmasi, pada Selasa (17/9/2024).

“Wahyu kemudian menjelaskan mekanisme rekrutmen yang katanya hanya membantu meloloskan data saya yang sudah berkeluarga. Sisanya, tes tetap dilakukan seperti biasa, dan kalau tidak lolos, uang akan dikembalikan,”sambungnya.

Setelah menyetorkan uang untuk posisi teknisi, Wahyu kembali menawarkan posisi masinis dengan janji yang lebih menggiurkan. Arif pun menyetorkan uang tambahan, namun hingga kini posisi tersebut tidak pernah ia dapatkan. Arif mengatakan bahwa uang Rp50 juta yang disetorkannya adalah sebagai jaminan sebelum pelunasan penuh.

“Seharusnya Rp170 juta, tapi saya baru setor Rp50 juta. Kesepakatannya, kalau sudah tanda tangan atau dapat nomor SK, baru pelunasan. Namun ternyata Wahyu tidak menyetor uang tersebut ke orang dalam PT KAI bernama Sekar, yang ternyata juga terlibat dalam kasus ini,” tutur Arif.

Arif menyebut bahwa Sekar, yang sebelumnya bekerja di PT KAI, sudah dipecat karena terlibat dalam penipuan rekrutmen.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/338/3056102/bunga_zainal-imQt_large.jpg
Artis Bunga Zainal Tertipu Investasi Fiktif Rp6,2 Miliar, Begini Kronologi Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/15/338/3049612/angela_lee-KW3k_large.jpg
Kronologi Angela Lee Gelapkan 15 Tas Hermes dan Louis Vuitton Senilai Rp3,2 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/338/3045613/penipuan-hzHZ_large.jpg
Ngaku Anak Jenderal Polisi, Pria Ini Diduga Kuras Habis Harta Warisan Taruna Akmil di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/340/3044215/penipuan-bpEm_large.jpg
Raup Ratusan Juta, Pelaku Penipuan Tiket Konser Sheila On 7 Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/338/3043883/penipuan-Fbtw_large.jpg
Geram, Puluhan Mama Muda di Bogor Geruduk Rumah Pelaku Arisan Bodong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/337/3042286/as_sdm_polri_irjen_dedi_prasetyo-4f3i_large.jpg
Waspadai Penipuan Modus Kuota Tambahan Masuk Akpol
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement