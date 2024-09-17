Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Di Luar Rasa Kemanusiaan Jadi Pertimbangan Hakim Vonis Mati Panca Darmansyah

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 17 September 2024 |14:30 WIB
Di Luar Rasa Kemanusiaan Jadi Pertimbangan Hakim Vonis Mati Panca Darmansyah
Sidang Vonis Panca di PN Jaksel. Foto: Okezone/Ari Sandita.
A
A
A

JAKARTA - Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Sulistyo M Dwi Putro menyampaikan sejumlah pertimbangan terkait dengan vonis hukuman mati terhadap Panca Darmansyah dalam kasus pembunuhan empat anaknya di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana tersebut. 

"Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke-1 alternatif pertama dan dakwaan ke-2 alternatif pertama," ujarnya saat membacakan pertimbangan vonis Panca di PN Jakarta Selatan, Selasa (17/9/2024).

Hakim menerangkan, berdasarkan pertimbangan, Majelis menolak pembelaan penasihat hukum terdakwa. Dalam pertimbangannya, Hakim juga menyebutkan tak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidana yang dilakukan Panca. 

"Menimbang pada persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan maaf, maka terdakwa harus dihukum pertanggungjawabkan atas segala perbuatannya," tuturnya.

Dalam pertimbangannya, Hakim menjelaskan, terdakwa mampu bertanggungjawab sehingga harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana. Panca pun hingga kini ditahan atas perbuatannya itu dengan landasan alasan yang cukup sehingga perlu perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 

 

Halaman:
1 2
      
