HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kronologi Penumpang Asal Jakarta Meninggal Diduga Kelelahan di Puncak Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 17 September 2024 |15:21 WIB
Kronologi Penumpang Asal Jakarta Meninggal Diduga Kelelahan di Puncak Bogor
Iliustrasi Jasad Meninggal Dunia. Foto: Shutterstock.
BOGOR - Seorang perempuan paruh baya NM (56) meninggal dunia ketika sedang berwisata di kawasan Gunung Mas, Puncak, Bogor, Jawa Barat, pada Minggu 15 September 2024. Wanita asal Jakarta Timur tersebut tewas lantaran diduga kelelahan ketika menghabiskan waktu libur Maulid Nabi Muhammad SAW.  

Kematian penumpang bus asal Jakarta tersebut sempat ramai di media sosial yang dikaitkan dengan terjadinya macet horor di kawasan Puncak ketika momen Long Weekend atau libur panjang. Namun, aparat kepolisian membantah informasi tersebut. 

"Almarhumah sedang rekreasi di Agrowisata Gunung Mas," kata Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama sebagaimana dikutip, Selasa (17/9/2024).

Jalur Puncak Bogor dalam momen libur panjang Maulid Nabi kemarin memang menjadi sorotan. Pasalnya, kawasan itu mengalami kemacetan yang luar biasa.

Kebijakan diskresi aparat kepolisian mulai dari ganjil-genap maupun One Way untuk mengurai kemacetan dirasa tak efektif. Puncak memang terus menjadi lokasi favorit masyarakat menghabiskan waktu liburan. Namun, tidak pernah ada langkah konkret dari pemangku kebijakan terkait solusi mencegah kemacetan di wilayah tersebut. 

Adapun kronologis yang didapat oleh polisi dari rombongannya, usai berekreasi NM merasakan pusing dan sesak nafas hingga mengeluarkan bisa ketika menuju parkiran bus. Akhirnya, perempuan asal Jakarta Timur itu pun langsung dievakuasi ke masjid.

"Ketika dievakuasi ke masjid, meninggal dunia di masjid," ujar Rizky. 

Sehingga, diketahui NM meninggal dunia diduga karena penyakit bawaan dan masih di daerah wisata tersebut. Bukan kelelahan atau dievakuasi dari jalan.

"Betul (masih di area wisata), ketika naik bus, setelah selesai mau dari argo wisata itu naik bus, pusing, mual. Bukan (kelelahan di jalan), bukan karena evakuasi di jalan, bukan tapi ketika di evakuasi ke masjid meninggal dunia di masjid," ucap Rizky. 

 

