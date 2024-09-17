Tega! Dua Bocah di Cilincing Disiksa Ibu Tiri hingga Lebam dan Alami Kejang

JAKARTA - Dua anak diduga disiksa oleh ibu tiri berinisial DM di daerah Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Ibu tiri itu tega menyiksa kedua anak yang masih berusia 6 tahun dan 4 tahun, hingga kejang.

Dilansir dari media sosial, penyiksaan itu dilakukan oleh pelaku DM dengan berbagai cara. Anak laki-lakinya yang berusia 6 tahun dipukuli hingga kejang-kejang. Sementara itu, anak perempuannya yang masih berusia 4 tahun dipukuli hingga mengalami lebam dan disekap di kamar mandi tanpa busana.

Beruntung beberapa orang yang merupakan tetangga korban menyadari peristiwa itu dan mengamankan kedua anak tersebut. Salah satu di antara anak tersebut bahkan telah dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan.