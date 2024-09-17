Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ini Kronologi Ibu Tiri Siksa Dua Anak di Cilincing hingga Kejang

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Selasa, 17 September 2024 |16:05 WIB
Ini Kronologi Ibu Tiri Siksa Dua Anak di Cilincing hingga Kejang
Ibu tiri penyiksa anak di Cilincing saat diamankan polisi (foto: dok ist)
JAKARTA - Seorang ibu tiri berinisal DM tega menyiksa dua anak sambungnya yang masih berusia 6 dan 4 tahun, di rumah kos daerah Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Peristiwa terungkap ketika korban kejang setelah disiksa. 

Kapolsek Cilincing Jakarta Utara, Kompol Fernando Saharta Saragi mengatakan, kejadian berlangsung pada Senin (16/9/2024) di rumah kontrakan pelaku di Jalan Kalibaru Barat, Cilincing. 

Dilaporkan oleh para tetangga korban yang mendengar suara mencurigakan dari rumah pelaku sekitar pukul 07.00 WIB. Menurut keterangan saksi Siti Aisyah (41) dan Diza Eka Lestari (19), mereka mendengar suara air yang diguyurkan serta suara benturan dinding yang diduga berasal dari tindakan kekerasan terhadap korban.

"Tak lama setelah itu, pelaku keluar rumah dan meminta tolong kepada saksi Diza karena anak pertamanya berusia 6 tahun, mengalami kejang-kejang dan tidak sadarkan diri," kata Fernando kepada wartawan, Selasa (17/9/2024). 

Korban langsung dibawa ke Bidan Hayati di sekitar wilayah Kalibaru sebelum akhirnya dirujuk ke RSUD Koja. Korban mengalami luka memar di kepala serta bekas cubitan dan pukulan di sekujur tubuhnya.

"Korban (anak 6 tahun) mengalami luka benjol di sebelah kiri dan luka memar di sekujur tubuh diduga luka cubitan dan pukulan," jelasnya. 

 

