Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Karena Tak Tahan Emosi, Alasan Ibu Tiri di Cilincing Tega Siksa 2 Anaknya hingga Kejang

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Selasa, 17 September 2024 |16:29 WIB
Karena Tak Tahan Emosi, Alasan Ibu Tiri di Cilincing Tega Siksa 2 Anaknya hingga Kejang
Ilustrasi Stop Kekerasan Terhadap Anak. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Seorang ibu tiri berinisal DM tega menyiksa dua anak sambungnya yang masih berusia enam dan empat tahun di rumah kos di daerah Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Pelaku menyiksa dengan mencubit, memukul, menyiram hingga para korbannya mengalami kejang-kejang.  

Kapolsek Cilincing Jakarta Utara Kompol Fernando Saharta Saragi mengungkapkan, pelaku telah mengaku mencubit, memukul, dan membenturkan kedua anak tirinya tersebut. 

"Secara sepihak pelaku mengakui bahwa telah menganiaya korban 1 dan korban 2 dengan cara memukul para korban dan membenturkan kepala korban ke dinding dan mencubit sekujur tubuh para korban," kata Fernando, Selasa (17/9/2024).

Dia mengatakan, pelaku menyiksa para korban karena membuat dirinya kesal. Seakan dibenarkan, pelaku pun menyiksa anaknya hanya karena tak mampu menahan emosi sesaatnya. 

"Alasan para korban membuatnya kesal," katanya. 

Sebelumnya, peristiwa itu dilaporkan oleh para tetangga korban yang mendengar suara mencurigakan dari rumah pelaku sekitar pukul 07.00 WIB. Menurut keterangan saksi Siti Aisyah (41) dan Diza Eka Lestari (19), mereka mendengar suara air yang diguyurkan serta suara benturan dinding yang diduga berasal dari tindakan kekerasan terhadap korban.

"Tak lama setelah itu, pelaku keluar rumah dan meminta tolong kepada Diza Eka Lestari karena anak pertamanya berusia 6 tahun, mengalami kejang-kejang dan tidak sadarkan diri," kata Fernando.

Korban langsung dibawa ke Bidan Hayati di sekitar wilayah Kalibaru sebelum akhirnya dirujuk ke RSUD Koja. Korban mengalami luka memar di kepala serta bekas cubitan dan pukulan di sekujur tubuhnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/338/3068343/penganiayaan-T51A_large.jpg
Sadis, Wanita di Bogor Disayat Bertubi-tubi Pakai Cutter oleh Tetangganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/338/3068317/penembakan-yvK9_large.jpg
Seorang Pria Dianiaya di Ruko Mutiara Taman Palem Cengkareng, Korban Sempat Ditodong Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/525/3068018/tersangka_penganiayaan_steward_usai_laga_persib_vs_persija-vdJz_large.jpg
Polisi Tetapkan 6 Tersangka Terkait Penganiayaan Steward Usai Laga Persib vs Persija
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/609/3067408/penganiayaan-PtWh_large.jpg
Kronologi Anak Perempuan Tega Aniaya Ibunya di Depan Warga, Tebaskan Parang Berkali-kali hingga Korban Terkapar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/338/3065156/ilustrasi-7KVX_large.jpg
Polisi Diminta Segera Tangkap Pelaku Penganiayaan Sekjen Barikade 98
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/338/3064944/karyawan_dianiaya-mkRF_large.jpg
Polisi Olah TKP Penganiayaan di Studio Animasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement