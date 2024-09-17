Karyawati Keguguran karena Tak Diberi Cuti Melahirkan, Polisi Bidik Bos Brandoville Studios

JAKARTA - Polisi mendalami kasus kekerasan yang dilakukan bos perusahaan animasi, Brandoville Studios kepada para karyawan. Kasus tersebut menjadi viral di sosial media sebab, diduga ada seorang karyawati yang mengalami keguguran ulah

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Firdaus, menjelaskan, untuk pelaporan perihal tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Ken Lai alias KCL telah dilaporkan korban inisial CS ke Polda Metro Jaya. CS juga melaporkan ke Polres Jakarta Pusat namun terkait dengan ketenagakerjaan.

Dia mengatakan, korban yang mengalami keguguran bukanlah CS melainkan rekan sesama pegawai di perusahaan tersebut.

"Bukan korban yang inisial CS ( yang keguguran ) namun informasi ada korban lainnya, ini masih kami dalami mohon waktu," ujar firdaus, Selasa (17/9/2024).

Sementara untuk CS kata Firdaus, korban mengalami kekerasan seperti ditampar oleh KCL dan menerima ancaman. Dia menambahkan, uang lembur CS juga tak pernah dibayarkan oleh bosnya.

"Berdasarkan keterangan korban (CS) hasil pemeriksaan, korban mengalami kekerasan penamparan terhadap korban di pipi, pengancaman, dan kekerasan verbal dan kekerasan psikis," ucapnya.