Karyawan Brandoville Studios Sempat Diancam Bakal Dibunuh oleh Bosnya

JAKARTA - Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Firdaus menyebut, karyawan inisal CS yang bekerja di perusahaan animasi di Jakarta Pusat sempat diancam akan dibunuh oleh bosnya inisial KCL. Kasus bos diduga melakukan penyiksaan terhadap karyawan ini pun sebelumnya viral di sosial media.

Firdaus menegaskan, untuk tindakan kekerasan yang diterima oleh korban dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Sementara berkaitan dengan ketenegakerjaan CS melaporkan hal tersebut ke Polres Metro Jakarta Pusat.

"Iya. Keterangannya seperti itu. Namun nanti akan kami dalami ancaman pembunuhannya itu seperti apa. Ancaman pembunuhan itu yang laporannya di polda. Kalau di sini terkait UU Ketenagakerjaan," kata Firdaus di Mapolres Jakarta Pusat, Selasa (17/9/2024).

Terduga pelaku atau bos dari perusahaan itu berinisial KCL ini merupakan warga negara asing asal Hongkong. Polisi saat ini sedang memburu KCL bekerjasama dengan pihak Imigrasi Jakarta Pusat.