Saat Pramono Anung Terinspirasi Kemenangan Jokowi-Ahok di Pilkada Jakarta

JAKARTA - Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Jakarta Pramono Anung mengaku terinspirasi kemenangan pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Pilkada 2012. Menurutnya, peta politik kala itu mirip seperti yang dialaminya dewasa ini, dari segi kekuatan partai koalisi.

Kala itu, Jokowi-Ahok menang meskipun hanya diusung PDIP dan Gerindra. Kini, Pramono juga serupa tapi tak sama. Ia dan Rano Karno diusung oleh PDIP dan Hanura.

"Dalam Pilgub itu yang bertarung sekali lagi saya sampaikan adalah figur, bukan lagi mesin partai. Pengalaman kita adalah 2012 ketika Jokowi dan Ahok hanya didukung 18%, saya sekarang 15 persen," kata Pramono di kawasan Kemang Timur, Jakarta Selatan, Selasa (17/9/2024).

Melihat fakta tersebut, Pramono mengaku tak berkecil hati lantaran hanya didukung oleh partainya yakni PDIP dan Partai Hanura. Yang terpenting, kata dia, pihaknya akan fokus untuk memenangkan pertarungan.

"Itu menunjukkan bahwa yang namanya mesin partai atau partai hanya fasilitas untuk maju. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa kerja-kerja politik riil di lapangan, itu lah yang menentukan," ujarnya.

Jokowi-Ahok Menang di Pilkada Jakarta Tahun 2012