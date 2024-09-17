Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tangkap 3 Pelaku Penipuan Modus Jual Beli HP di Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 17 September 2024 |20:30 WIB
Polisi Tangkap 3 Pelaku Penipuan Modus Jual Beli HP di Bogor
Polisi tangkap penipuan di Bogor (foto: Okezone/Putra RA)
A
A
A

BOGOR - Polisi menangkap tiga pelaku penipuan wisatawan yang beraksi wilayah Kota Bogor. Korbannya mengalami kerugian ratusan juta rupiah.

"Modus operandi yang dilakukan tersangka berjumlah 4 orang, dengan 3 orang tersangka sudah ditangkap dan ditahan, satu DPO perannya penampung hasil kejahatan," kata Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso, Selasa (17/9/2024).

Ketiga pelaku itu berinisial A, SPW dan MF memiliki peran berbeda yakni A sebagai mengaku sebagai pengusaha dari Kalimantan, SPW berpura-pura sebagai warga negara asing asal Brunei Darusalam dan MF sebagai sopir dari pelaku A.

"Modus pelaku mendatangi korban yang kebanyakan adalah wisatawan atau pihak yang melakukan meeting di Kota Bogor. Salah satunya yang kita tangkap pada saat kejadian, korban sedang olahraga di sekitar Pajajaran yang sedang menginap di salah satu hotel dihampiri pelaku," jelasnya.

Kepada korban, pelaku SPW meminta tolong untuk diantarkan ke toko elektronik. Pelaku A pun berpura-pura mengajak korban untuk menolong SPW.

"Korban dihampiri dan diajak dialog dan upaya meyakinkan. Korban warga luar kota dari Lombok. Pelaku (A) menawarkan atau mengenalkan diri sebagai pengusaha Kalimantan, datang juga pelaku lain (SPW) mengaku berasal dari Brunei," ungkapnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
