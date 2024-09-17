ART di Bekasi Kabur Bawa Brankas Majikannya di Bekasi Sejak Agustus, Polisi Baru Periksa CCTV

BEKASI - Polisi menyatakan sedang melakukan penyelidikan kasus dugaan pencurian yang dilakukan Asisten Rumah Tangga (ART) berinisial E (35). Pelaku sudah kabur setelah menggondol brankas berisi barang berharga milik atasannya itu.

Kini polisi pun mencari ART tersebut. Namun, masih belum diketahui keberadaannya hingga saat ini.

“Pelaku saat ini masih kita lakukan pengejaran, tim lapangan masih mengejar dan melakukan penyelidikan,” kata Kanit Reskrim Polsek Medan Satria Iptu Ali Imron, Selasa (17/9/2024).

Ternyata, kasus ini sudah dilaporkan majikannya sejak 28 Agustus 2024 silam.

Untuk mencari tahu keberadaan terduga, polisi mengecek kamera pengawas atau CCTV yang dilintasi oleh E. Dari sana, aparat juga mempelajari ke arah mana saja pelaku bergerak.

“Sementara CCTV masih kita analisa, kita ini juga untuk terkait pergerakannya si pelakunya dari mana, arah kemana, naik apa lagi kita dalami,” ungkap dia.

Polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi atas peristiwa ini. Salah satunya ialah teman terduga pelaku yang sempat mempertanyakan barang bawaan pelaku yang dibawa saat meninggalkan kediaman majikannya.