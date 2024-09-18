Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Jet Pribadi Kaesang, Immanuel Ebenezer: Jangan Mentang-Mentang Anak Penguasa

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |03:04 WIB
Soal Jet Pribadi Kaesang, Immanuel Ebenezer: Jangan Mentang-Mentang Anak Penguasa
Immanuel Ebenezer (Foto : Tangkapan Layar)
A
A
A

JAKARTA - Relawan Jokowi & Prabowo Mania, Immanuel Ebenezer mengkomentari perihal ramai soal jet pribadi Gulfstream yang digunakan Ketum PSI sekaligus Anak Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep. Ia menegaskan dalam berbangsa dan bernegara jangan mentang-mentang anak penguasa kemudian ugal-ugalan.

Hal itu disampaikan dalam acara Rakyat Bersuara: Membaca Fenomena 'Agak Laen' di iNews, Selasa (17/9/2024).

"Ini untuk kita berbangsa dan bernegara, jangan mentang mentang anak penguasa kemudian ugal-ugalan. Jangan mentang mentang anak Presiden," kata Ebenezer.

Ebenezer pun membeberkan Presiden Jokowi sudah jelas bahwa semua di mata hukum sama termasuk sang anak.

"Pernyataan Pak Jokowi luar biasa semua dimata hukum sama makanya saya bilang setuju," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta Selatan, pada Selasa. Kaesang mengatakan, kedatangannya ke KPK merupakan inisiatif pribadi. Sehingga bukan atas panggilan ataupun undangan dari lembaga antirasuah.

 

