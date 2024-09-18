Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Prajurit Kopassus Menyamar Jadi Pedagang Durian Masuk Sarang GAM, Dipalak dan Ditempeleng

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |07:02 WIB
Kisah Prajurit Kopassus Menyamar Jadi Pedagang Durian Masuk Sarang GAM, Dipalak dan Ditempeleng
Prajurit Kopassus. (Foto: Ist/Okezone)
A
A
A

KOPASSUS atau Komando Pasukan Khusus Salah satu ujung tombak TNI dalam perang Aceh adalah aktivitas intelijen yang berhasil masuk ke dalam lingkaran pusat kekuasaan Gerakan Aceh Merdeka (GAM)

Pasukan Kopassus rela menyamar demi bisa masuk ke sarang musuh, termasuk untuk menumpas GAM. Dikutip dari buku Koppasus untuk Indonesia karangan Iwan Santosa E.A Natanegara, Sersan Badri (bukan nama sebenarnya) punya kisah heroik.

"Saya pernah menyamar jadi tukang durian yang mengirim dagangan dari Medan ke Lhokseumawe," ujar anggota Sandi Yudha Kopassus itu.

Selama perjalanan tersebut, dirinya harus melewati pos penjagaaan dan pemeriksaan aparat. Saat melintas, dirinya kerap kali dipalak atah durian.

"Saya beri dua buah durian justru dimarahi lalu ditempeleng. Katanya, kalau untuk GAM pasti saya memberi banyak. Di sini ada satu peleton anggota yang berjaga, mana cukup kalau cuma dua buah durian?" katanya.

Bukan tanpa alasan Badri melakukan penyamaran. Dengan situasi konflik saat itu, sulit untuk masuk ke dalam masyarakat Aceh yang trauma akibat konflik berkepanjangan. Sehingga, dirinya menyamar sebagai tukang buah Aceh perantauan.

Menjadi tukang buah membuat Badri leluasa untuk bergerak dari Medan, Sumatera Utara, Lhokseumawe di Aceh Utara untuk menjalankan bisnis buahnya yang mengantarnya masuk ke sarang GAM. Prosesnya sangat panjang untuk bisa mendapatkan kepercayaan GAM.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191988//viral-ykAh_large.jpg
Profil Kolonel Ali Imran, Perwira Kopassus yang Viral Usai Lucuti Bendera GAM di Lhokseumawe
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191614//tni-uj5P_large.jpg
Profil Wahyu Yuniartoto, Eks Komandan Serda Ucok yang Miliki Karier Moncer Usai Jadi Ajudan Prabowo   
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191594//kopassus-2Vab_large.jpg
Rekam Jejak Mentereng Jenderal Tempur Kopassus Aulia Dwi Nasrullah, Pecah Bintang di Usia Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191556//tni-4hoR_large.jpg
Mutasi Besar-besaran, Jenderal Tempur Kopassus Brigjen Aulia Dwi Nasrullah Ditunjuk Jadi Kapuspen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190687//dapur-uqRG_large.jpg
Dapur Umum Dibangun di Pidie Jaya Aceh, Kapasitas 1.000 Porsi per Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/320/3189936//pertamina-b9cl_large.jpg
Pertamina Bersihkan Puskesmas Rantau, Pulihkan Layanan Kesehatan Aceh Tamiang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement