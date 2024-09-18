Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Eks Penyidik KPK: Teman Kaesang Kunci Iya atau Tidak Gratifikasi Jet Pribadi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |07:09 WIB
Eks Penyidik KPK: Teman Kaesang Kunci Iya atau Tidak Gratifikasi Jet Pribadi
Kaesang Pangarep sambangi gedung KPK (Foto : Istimewa)
JAKARTA - Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep menyatakan bahwa dirinya hanya ‘nebeng’ menggunakan jet pribadi milik temannya saat bepergian ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Hal itu ia sampaikan dalam klarifikasinya di Gedung KPK, Selasa 17 September 2024, kemarin.

Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo menilai hal itu menjadi momentum bagi KPK untuk menelusuri kebenaran dari klarifikasi Kaesang tersebut. Ia menilai, hal itu perlu dilakukan juga lantaran KPK selama ini terkesan maju mundur dalam kasus tersebut.

“Kaesang pertama kalinya menyampaikan kepada publik alasan atau alibi dia menggunakan pesawat pribadi bahwa dia menebeng teman, tentu inilah yang harus ditelusuri oleh KPK kebenarannnya baik secara kronologis maupun secara yuridis,” kata Yudi Purnomo dalam keterangannya, Rabu (18/9/2024).

Yudi menilai, KPK juga perlu meminta klarifikasi dari teman yang dimaksud oleh Kaesang tersebut.  Hal itu dilakukan untuk membuktikan kebenaran dari apa yang sudah disampaikan oleh putra bungsu Presiden Jokowi tersebut.

“Tentu KPK harus memeriksa kebenarannya dengan memanggil dan mengklarifikasi teman kaesang, siapapun dia, terkait nebeng yang didukung dengan bukti misal ada percakapan atau bukti lainnya,” ujar dia. 

Pemeriksaan,sambungnya, juga harus dilakukan terhadap semua orang yang berada di dalam jet pribadi tersebut atau yang terdaftar dalam manifest penumpang. Termasuk, kru kabin maupun petugas operasional terkait lainnya.

“Pengecekan ini dilakukan untuk menguji validitas apakah naik pesawat pribadi tersebut ada hubungan dengan sosok penyelenggara negara atau tidak terkait dugaan gratifikasi atau hanya pertemanan belaka,” jelas dia.

Yudi menambahkan, dokumen terkait biaya perjalanan juga tidak boleh luput dari pemeriksaan KPK. Sebab, menyangkut soal jumlah pengembalian uang kepada negara jika benar terbukti ada gratifikasi yang diterima dari menumpang jet pribadi tersebut.

 

