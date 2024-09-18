Kisah Pembawa Emas Takut Dibegal Ken Arok Berujung Dapatkan Pengawalan

JAKARTA - Pendeta emas di masa Kerajaan Kediri merasa ketakutan mendengar nama Ken Arok. Sosok Ken Arok kala itu memang menjadi penjahat dan begal yang ditakuti oleh warga sekitar wilayah Tumapel, yang menjadi wilayah bawahan Kerajaan Kediri semasa dipimpin oleh Kertajaya.

Ketakutan pendeta bernama Mpu Palot itu berusaha untuk menghindari pertemuannya dengan Ken Arok. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya ia bertemu dengan Ken Arok, pemuda yang ditakuti oleh masyarakat termasuk dirinya di Lulumbang.

Anehnya, Ken Angrok atau Ken Arok tidak merampas emas bahan yang dibawa Mpu Palot. Mpu Palot pun tak tahu bahwa pemuda yang ditemuinya itu adalah Ken Arok. Sebab Ken Arok justru menawarkan pengawalan ke pendeta itu pulang ke Turyäntapada, atau Turen, dikutip dari buku "Pararaton : Biografi Para Raja Singhasari dan Majapahit".

Sesampai di sana, Mpu Palot merasa berutang budi. Maka, ia mengajari Ken Arok ilmu kerajinan emas dan mengangkatnya sebagai anak. Itulah sebabnya Turyäntapada disebut juga Mandala Bapa, atau mandaleng bapa. Di sana terlihat bagaimana kepribadian Ken Arok yang bertolak belakang seperti biasanya.

Ken Arok yang pernah diburu oleh masyarakat dan pihak keamanan Tumapel, justru menjadi pengamanan ke seorang pendeta yang membawa emas cukup banyak. Menariknya sang pendeta itu awalnya tak tahu kalau pemuda yang mengawalnya adalah penjahat yang paling ditakuti bernama Ken Arok.

Saat itu memang Mpu Palot membawa emas cukup besar yakni 183,005 gram. Dengan besarnya bahan emas yang dibawanya dan kondisi fisiknya yang menua, bukan hal sulit untuk Ken Arok membegalnya. Tapi hal itu justru tidak dilakukan pria yang akhirnya menjadi Raja Tumapel atau Singasari pertama.