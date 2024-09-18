Immanuel Ebenezer Tantang Roy Suryo Ungkap Pejabat Lain yang Gunakan Private Jet

JAKARTA - Relawan Jokowi & Prabowo Mania, Immanuel Ebenezer mengatakan tidak hanya Ketum PSI, Kaesang Pangarep dan Wali Kota Medan, Bobby Nasution yang menggunakan fasilitas privat jet, melainkan banyak pejabat publik lain melakukan hal yang sama.

Ia pun menantang Pakar Telematika, Roy Suryo untuk mengungkap hal itu.

Hal itu disampaikan dalam acara Rakyat Bersuara: Membaca Fenomena 'Agak Laen' di iNews, Selasa (17/9/2024).

"Saya ketahui saya bertanggung jawab atas jawaban saya, ya Bobby juga banyak juga pejabat publik yang menggunakan privat jet juga. Harusnya Bung Roy berani mengatakan itu," kata Ebenezer.

Sementara itu, Roy Suryo pun bersedia untuk mengungkap kasus privat jet yang dapat menjerat pejabat publik lainnya.

"Oh enggak apa-apa ungkap, setuju saya," ucap Roy.

Sebelumnya, Pakar Telematika, Roy Suryo mengungkap bahwa pemilik Jet Pribadi Gulfstream pengusaha asal Singapura, Gang Ye tak ikut dalam perjalanan ke Amerika Serikat. Menurutnya dalam perjalanan itu hanya ada Ketua Umum (Ketum) PSI, Kaesang Pangarep; Erina Gudono; kakak; Adc atau ajudan; hingga kru pesawat.

"Gang Ye, tidak ikut. Yang ada di pesawat empat orang. Satu Kaesang Pangarep, Erina Gudono, Kakaknya Erina yang ada fotonya megang stroller seharga Rp21 Juta, adc atau staf. Artinya pesawat itu tidak benar kalau itu nebeng, tidak ada temannya yang disebut Gang Ye," kata Roy Suryo.