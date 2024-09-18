Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Immanuel Ebenezer Tantang Roy Suryo Ungkap Pejabat Lain yang Gunakan Private Jet

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |09:08 WIB
Immanuel Ebenezer Tantang Roy Suryo Ungkap Pejabat Lain yang Gunakan <i>Private</i> Jet
Immanuel Ebenezer (Foto: tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Relawan Jokowi & Prabowo Mania, Immanuel Ebenezer mengatakan tidak hanya Ketum PSI, Kaesang Pangarep dan Wali Kota Medan, Bobby Nasution yang menggunakan fasilitas privat jet, melainkan banyak pejabat publik lain melakukan hal yang sama.
Ia pun menantang Pakar Telematika, Roy Suryo untuk mengungkap hal itu.

Hal itu disampaikan dalam acara Rakyat Bersuara: Membaca Fenomena 'Agak Laen' di iNews, Selasa (17/9/2024).

"Saya ketahui saya bertanggung jawab atas jawaban saya, ya Bobby juga banyak juga pejabat publik yang menggunakan privat jet juga. Harusnya Bung Roy berani mengatakan itu," kata Ebenezer.

Sementara itu, Roy Suryo pun bersedia untuk mengungkap kasus privat jet yang dapat menjerat pejabat publik lainnya.

"Oh enggak apa-apa ungkap, setuju saya," ucap Roy.

Sebelumnya, Pakar Telematika, Roy Suryo mengungkap bahwa pemilik Jet Pribadi Gulfstream pengusaha asal Singapura, Gang Ye tak ikut dalam perjalanan ke Amerika Serikat. Menurutnya dalam perjalanan itu hanya ada Ketua Umum (Ketum) PSI, Kaesang Pangarep; Erina Gudono; kakak; Adc atau ajudan; hingga kru pesawat.

"Gang Ye, tidak ikut. Yang ada di pesawat empat orang. Satu Kaesang Pangarep, Erina Gudono, Kakaknya Erina yang ada fotonya megang stroller seharga Rp21 Juta, adc atau staf. Artinya pesawat itu tidak benar kalau itu nebeng, tidak ada temannya yang disebut Gang Ye," kata Roy Suryo.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/512/3073249/kaesang_optimistis_yoyok_joss_menang_pilkada_kota_semarang-OoKj_large.jpg
Kaesang Optimistis Yoyok-Joss Bakal Menang di Pilwalkot Semarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/337/3067190/kpk-LXWk_large.jpg
Hasil Analisis Dugaan Gratifikasi Jet Pribadi Kaesang Sudah Dibahas Pimpinan KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/337/3067040/kpk-F8rG_large.jpg
Saling Pingpong Pimpinan KPK soal Jet Pribadi Kaesang, Siapa yang Mau Umumkan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/337/3064708/kpk-oanf_large.jpg
Soal Jet Pribadi, KPK Persilakan Direktorat Gratifikasi Analisis Klarifikasi Kaesang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/18/337/3064677/gratifikasi-UmfH_large.jpg
Diperlakukan Tak Sama, Apa Beda Mario Dandy dan Kaesang di Kasus Jet Pribadi ?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/337/3063951/kaesang-LZHs_large.jpg
Kaesang Isi Formulir Gratifikasi di KPK, Akankah Terjerat Kasus Jet Pribadi?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement