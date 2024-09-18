Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Akan Tutup PON XXI Aceh-Sumut 20 September, 1.123 Pasukan Pengamanan Dikerahkan

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |10:25 WIB
Jokowi Akan Tutup PON XXI Aceh-Sumut 20 September, 1.123 Pasukan Pengamanan Dikerahkan
Wakapolda Sumut Brigjen Ronny Samtana (PBPON)
MEDAN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan menutup secara resmi Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024. Upacara penutupan akan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deliserdang, pada Jumat 20 September 2024 malam.

Wakapolda Sumatera Utara Brigjen Pol Ronny Samtana mengatakan bahwa 1.123 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan upacara penutupan PON Aceh-Sumut 2024. Mereka terdiri dari 882 personel polisi, 241 prajurit TNI, kemudian Satuan Polisi Pamong Praja, petugas Pemadam Kebakaran hingga Dinas Kesehatan. 

Menurut Ronny, dalam operasionalnya nanti, tim gabungan yang disiapkan ini akan dibagi ke dalam tiga skema; hijau, kuning, dan merah (dalam pengamanan).

“Hijau asumsinya fine-fine saja. Skema akan dilakukan kalau suatu saat evaluasi di lapangan peningkatan atau eskalasi meningkat maka akan diganti skema kuning akan ada penebalan personel di venue bisa berjalan meski eskalasinya sudah kuning,” jelas Ronny di Medan, Rabu (18/9/2024).

"Sementara, skema merah adalah skema yang dilakukan dalam kondisi darurat seperti adanya bom, gempa bumi, kebakaran, dan lainnya," tambahnya.

Upacara penutupan PON XXI Aceh-Sumut 2024 ini sendiri diprediksi akan dihadiri 30 ribu tamu termasuk para sejumlah menteri pembantu Jokowi. Rangkaian upacara penutupan PON akan dimulai dari pukul 15.00 hingga 22.30 WIB.

Untuk memastikan arus lalu lintas menuju venue utama pelaksanaan upacara penutupan berjalan lancar, polisi sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas khusus dari dan menuju venue utama.

“Kami harapkan masyarakat untuk patuh dengan petunjuk arahan petugas yang sudah kita siagakan. Karena kalau tidak, dikhawatirkan akan menghambat pergerakan tamu dari dan ke venue,” tandasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
