HOME NEWS NASIONAL

Soal Proposal KKB Pembebasan Pilot Philip, Ini Respons Satgas Damai Cartenz 

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |15:58 WIB
Soal Proposal KKB Pembebasan Pilot Philip, Ini Respons Satgas Damai Cartenz 
Kepala Satuan Tugas Humas Operasi Damai Cartenz-2024 Kombes Bayu Suseno (foto: dok Okezone)
JAKARTA - Pernyataan Egianus Kogoya, pimpinan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), terkait pembebasan Kapten Philip Mark Mehrtens, pilot Susi Air yang telah disandera selama lebih dari satu tahun, beredar luas di media sosial. 

Dalam pernyataan tersebut, KKB mengeluarkan sebuah proposal pembebasan pilot. Proposal tersebut diterbitkan pada Selasa, 17 September 2024, dan menunjuk fasilitator untuk mediasi pembebasan Philip Mark Mehrtens. Menurut juru bicara KKB, Sebby Sambon, proposal ini untuk merespons tuntutan yang selama ini disuarakan oleh berbagai pihak.

Menanggapi perkembangan tersebut, Kepala Satuan Tugas Humas Operasi Damai Cartenz-2024, Kombes Bayu Suseno, menyatakan bahwa timnya masih mempelajari isi proposal tersebut. 

“Pentingnya kami memastikan bahwa proposal ini benar-benar upaya serius untuk membebaskan pilot, mengingat KKB sebelumnya kerap membuat propaganda serupa yang tidak terealisasi," kata Bayu dalam keterangan tertulisnya yang diterima Okezone, Jakarta, Rabu (18/9/2024).

 

