Deputi KPK: Kaesang Berempat Naik Jet Pribadi ke AS, soal Temannya Saya Enggak Tahu

JAKARTA - Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menjelaskan terkait jumlah penumpang di jet pribadi yang ditumpangi Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep ke Amerika Serikat. Pahala mengatakan, berdasarkan data yang diterima, Kaesang pergi bersama tiga orang lainnya dari Jakarta menuju Amerika Serikat.

“Dia berangkat yang Kaesang berempat, temannya mana saya tahu siapa di pesawat. Seingat saya, enggak bilang sama siapa, tapi dia berempat, dari Jakarta berempat,” kata Pahala kepada wartawan di Kemensetneg, Rabu (18/9/2024).

Pahala mengaku tidak mengetahui berapa jumlah penumpang yang ada di jet pribadi tersebut. Dia menyebutkan, pada saat klarifikasi kemarin, Kaesang tidak menyertakan manifest pesawat.

“Enggak ngasih, cuma bilang rombongan Kaesang empat orang. Jadi enggak bilang sepesawat itu berapa orang,” jelas dia.

Sebelumnya, Kuasa Hukum Kaesang, Nasrullah menyatakan jumlah penumpang di dalam pesawat jet yang dinaiki Kaesang Pangarep ke Amerika berjumlah delapan orang. Menurutnya, hal itu pun diklaimnya sudah disampaikan ke KPK.

"Misalkan di pesawat itu ada delapan orang penumpang, empat orang dari pemilik pesawat dan empat orang dari Mas kaesang. Mereka berangkat bersamaan dari Jakarta ke Amerika," kata Nasrullah melalui keterangan tertulisnya, Rabu (18/9/2024).

Akan hal itu, Nasrullah menegaskan dalam perjalanan yang dimaksud, jet pribadi itu bukan hanya ditumpangi Kaesang dan istrinya. Menurutnya, semua data perjalanan tersebut sudah disampaikan ke KPK.

"Semua data dan informasi sudah kami sampaikan ke KPK. Mohon jangan berspekulasi tanpa mengkonfirmasi kepada KPK," ujarnya.