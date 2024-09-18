Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bareskrim Sita Aset Milik Bandar Narkoba Jaringan Malaysia - Indonesia, Total Rp221 Milliar

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |16:28 WIB
Bareskrim Sita Aset Milik Bandar Narkoba Jaringan Malaysia - Indonesia, Total Rp221 Milliar
Bareskrim Polri (foto: Okezone/Riana)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menyita aset milik bandar narkoba jaringan Malaysia - Indonesia, dengan total Rp221 miliar dari kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Bandar kelas kakap itu diketahui ditangkap pada 2020 lalu, dan telah divonis hukuman mati. Namun, hukuman Hendra diperingan menjadi 14 tahun setelah melakukan upaya hukum. 

Meski mendapatkan keringanan hukuman, Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada mengatakan, pihaknya mendapatkan informasi bahwa Hendra kerap membuat kerusuhan di lapas.

Berawal informasi yang didapat dari DitjenPas Kemenkumham itu, Dittipidnarkoba Bareskrim melakukan pengumpulan data narapidana tersebut dengan bekerjasama PPATK, DitjenPas dan BNN. 

"Dari hasil penyelidikan, Hendra masih melakukan pengendalian peredaran narkoba di wilayah Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi, Bali dan Jawa Timur, maka dari itu dilakukan penyidikan lebih lanjut," kata Wahyu kepada wartawan, Rabu (18/9/2024).

Wahyu menjelaskan, dari kegiatan pengendalian yang dilakukan Hendra alias Udin, barang haram jenis sabu yang telah masuk ke Indonesia dari Malaysia mencapai 7 ton. 

"Dalam kegiatan peredaran, Hendra dibantu oleh F yang membantu peredaran dan memasarkan hingga ke tingkat bawah," kata Wahyu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/338/3191928//tigran-K3Zd_large.jpg
Suami Selebgram DF yang Ingin Edarkan Narkoba di DWP Serahkan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/340/3191895//penangkapan_kurir_narkoba-rMoj_large.jpg
Aksi Kejar-kejaran dengan Kurir Narkoba, Polisi Sita 2,7 Kg Sabu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191303//dwp_bali_bareskrim_tangkap_17_orang_termasuk_wna_terkait_kasus_narkoba-7u4J_large.jpg
Polisi Ungkap 6 Sindikat Besar Incar DWP Bali untuk Edarkan Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191297//dwp_bali_bareskrim_tangkap_17_orang_termasuk_wna_terkait_kasus_narkoba-KN0i_large.jpg
Polri Sita Narkoba Senilai Rp60,5 Miliar Jelang DWP di Bali, Begini Penampakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/338/3191262//polda_metro_jaya_ungkap_kasus_narkoba-qOvM_large.jpg
Polda Metro Ungkap 1.517 Kasus Narkoba Selama 3 Bulan, 387 Kg Narkoba Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191106//polsek_mbg_mandailing_natal_dibakar_massa-mvuG_large.jpg
Polsek MBG Sumut Dibakar Massa Diduga Akibat Lepaskan Pengedar Narkoba
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement