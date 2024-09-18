Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tes Capim KPK selesai, Pansel Saring 10 Nama untuk Diserahkan ke Presiden Jokowi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |19:18 WIB
Tes Capim KPK selesai, Pansel Saring 10 Nama untuk Diserahkan ke Presiden Jokowi
M Yusuf Ateh. (Foto: Okezone/Riyan Rizki)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 20 Calon Pimpinan (Capim) KPK telah selesai mengikuti tes wawancara yang diselenggarakan oleh Panitia Seleksi (Pansel) di Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Jakarta hari ini.  Ketua Pansel KPK Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, langkah selanjutnya, pihaknya bakal melakukan rapat di tanggal 27-28 September untuk menyaring 10 nama yang nantinya akan diserahkan ke Presiden Jokowi.

“Alhamdulillah sudah selesai, macam-macam kan jawabnya. Yang penting udah selesai lah nanti kita ini kan, kita rapatkan lagi tanggal 27-28 (September). 10 (nama) yang nanti diserahkan ke Presiden,” kata Ateh kepada wartawan, Rabu (18/9/2024).

Setelah dari Jokowi, kata Ateh, 10 nama itu kemudian diserahkan ke DPR yang nantinya dipilih menjadi 5 nama untuk menjadi pimpinan KPK.

“Kan ini udah ini, setelah ini kita akan menyaring seleksi 10 orang untuk diserahkan ke Bapak Presiden. Nanti Bapak Presiden serahkan ke DPR, nanti Komisi III DPR akan memilih 5,” ujarnya.

Ateh berkata, nantinya yang akan diserahkan ke Jokowi itu dikirimkan pada awal Oktober. Di sisi lain, Ateh menuturkan proses wawancara yang dilakukan selama dua hari berjalan ketat.

“Berat nih, kelihatannya ketat sekali ini. Mereka adalah orang-orang terbaik di antara yang ada. Cuma kita kan tidak boleh memilih semuanya, harus disaring dari berbagai kriteria,” ucap dia.

“Kita ini kan nanti seleksi, maka saya bilang nanti 27-28 (September), ini kan ketat-ketat di sini, pasti pungutan suara, voting. Karena kan kita beda-beda latar belakang, kalau menurut saya orang ini baik, tapi kata profesor bukan ini yang baik, yang begini gitu kan, pasti akan voting,” jelas dia.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/337/3192115//kpk-0fi7_large.jpg
KPK Ungkap Alasan Hentikan Penyidikan Kasus Izin Tambang di Konawe Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/337/3191819//silvia_rinita_harefa_istri_noel_ebenezer-Yjrd_large.jpg
Rayakan Natal di Rutan KPK, Istri Noel Ebenezer Bawakan Makanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/337/3191813//keluarga_tahanan_membesuk_di_gedung_merah_putih_kpk-AWoO_large.jpg
12 Tahanan Rayakan Natal di Rutan KPK, Keluarga Datang Berkunjung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191741//kpk-eVdi_large.jpg
Usut Kasus BJB, KPK Deteksi Aset Ridwan Kamil yang Tak Tercantum di LHKPN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191724//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-HVWD_large.jpg
KPK Geledah Rumah Penyuap Bupati Bekasi, Sita Dokumen dan Flashdisk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191719//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-VePG_large.jpg
KPK Izinkan 12 Tahanan Ikuti Ibadah Natal di Rutan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement