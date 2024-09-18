Tes Capim KPK selesai, Pansel Saring 10 Nama untuk Diserahkan ke Presiden Jokowi

JAKARTA - Sebanyak 20 Calon Pimpinan (Capim) KPK telah selesai mengikuti tes wawancara yang diselenggarakan oleh Panitia Seleksi (Pansel) di Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Jakarta hari ini. Ketua Pansel KPK Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, langkah selanjutnya, pihaknya bakal melakukan rapat di tanggal 27-28 September untuk menyaring 10 nama yang nantinya akan diserahkan ke Presiden Jokowi.

“Alhamdulillah sudah selesai, macam-macam kan jawabnya. Yang penting udah selesai lah nanti kita ini kan, kita rapatkan lagi tanggal 27-28 (September). 10 (nama) yang nanti diserahkan ke Presiden,” kata Ateh kepada wartawan, Rabu (18/9/2024).

Setelah dari Jokowi, kata Ateh, 10 nama itu kemudian diserahkan ke DPR yang nantinya dipilih menjadi 5 nama untuk menjadi pimpinan KPK.

“Kan ini udah ini, setelah ini kita akan menyaring seleksi 10 orang untuk diserahkan ke Bapak Presiden. Nanti Bapak Presiden serahkan ke DPR, nanti Komisi III DPR akan memilih 5,” ujarnya.

Ateh berkata, nantinya yang akan diserahkan ke Jokowi itu dikirimkan pada awal Oktober. Di sisi lain, Ateh menuturkan proses wawancara yang dilakukan selama dua hari berjalan ketat.

“Berat nih, kelihatannya ketat sekali ini. Mereka adalah orang-orang terbaik di antara yang ada. Cuma kita kan tidak boleh memilih semuanya, harus disaring dari berbagai kriteria,” ucap dia.

“Kita ini kan nanti seleksi, maka saya bilang nanti 27-28 (September), ini kan ketat-ketat di sini, pasti pungutan suara, voting. Karena kan kita beda-beda latar belakang, kalau menurut saya orang ini baik, tapi kata profesor bukan ini yang baik, yang begini gitu kan, pasti akan voting,” jelas dia.

(Qur'anul Hidayat)