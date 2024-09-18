Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Update Gempa M5,0 Bandung, BNPB Sebut Ratusan Warga Mengungsi

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |19:25 WIB
<i>Update</i> Gempa M5,0 Bandung, BNPB Sebut Ratusan Warga Mengungsi
Kerusakan gempa di Bandung (foto: BNPB)
A
A
A

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sejumlah warga Kabupaten Bandung mengalami luka-luka saat gempa M5,0 merusakkan sejumlah bangunan. Mereka yang luka berat telah mendapatkan perawatan di fasilitas medis setempat.

Berdasarkan data BNPB pada Rabu (18/9/2024), pukul 15.20 WIB, total korban luka sebanyak 81 orang di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut 1 orang.

“Di Kabupaten Bandung, 23 orang mengalami luka berat dan 58 lainnya luka ringan. Mereka yang luka-luka telah mendapatkan perawatan di rumah sakit dan puskesmas yang berada di Kecamatan Kertasari,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan resminya.

Sementara itu, Aam sapaan Abdul Muhari, keluarga terdampak di Kabupaten Bandung dilaporkan sejumlah 491 KK dan di Kabupaten Garut 209 KK. 

“BNPB memonitor adanya pengungsian warga di Kabupaten Bandung dengan jumlah 450 jiwa, di antaranya terkonsentrasi di Kantor Camat Kertasari,” katanya.

Aam melaporkan sebaran wilayah kecamatan di Kabupaten Bandung yang merasakan guncangan gempa berada di Kecamatan Kertasari, Pangalengan, Ibun, Pacet, Arjasari dan Pameungpeuk. Sedangkan di Kabupaten Garut, terdapat di tiga kecamatan, yaitu Pasirwangi, Tarogong Kaler dan Sukaresmi.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3192045//kepala_pusat_data_informasi_dan_komunikasi_kebencanaan_bnpb_abdul_muhari-bzSC_large.jpg
BNPB: Intensitas Hujan di Bireuen Sebelum Banjir Tertinggi dalam 6 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3192023//bencana_alam_di_sumatera-5Wkc_large.jpg
BNPB: Korban Meninggal Bencana di Sumatera Bertambah Jadi 1.137 Orang dan 163 Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191911//pembangunan_huntara-1pVZ_large.jpg
Petugas Kerja 18 Jam per Hari Bangun Huntara Korban Banjir Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/337/3191858//kepala_pusat_data_informasi_dan_komunikasi_kebencanaan_bnpb_abdul_muhari-W69h_large.jpg
BNPB: Jumlah Korban Jiwa Bencana Sumatera dan Aceh Naik Jadi 1.135 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/337/3191752//bencana_sumatera-9Ghy_large.jpg
BNPB Ungkap Status 12 Wilayah Terdampak Banjir Sumatera Berubah Jadi Transisi Darurat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191691//bencana-E92U_large.jpg
Jumlah Korban Meninggal Bencana Sumatera Bertambah Jadi 1.129 Orang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement