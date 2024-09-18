Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Heboh Nebeng Jet Pribadi, Jubir Kaesang: Jumlah Penumpangnya Bukan 4, tapi 8 Orang

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |19:31 WIB
Heboh Nebeng Jet Pribadi, Jubir Kaesang: Jumlah Penumpangnya Bukan 4, tapi 8 Orang
Kaesang Pangarep di Gedung KPK. (Foto: Dok Ist)
JAKARTA - Juru Bicara Kaesang Pangarep, Francine Widjojo meluruskan keterangan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan soal isi dari penumpang jet pribadi yang digunakan Kaesang Pangarep dan istrinya, Erina Gudono ke Amerika Serikat (AS).

Menurut Francine, informasi jet pribadi hanya diisi 4 orang adalah keliru. Sebab, terdapat teman dari Kaesang yang juga pemilik dari pesawat tersebut ikut dalam penerbangan ke AS. Sehingga jumlah keseluruhannya adalah 8 orang.

“Di pesawat itu ada 8 orang penumpang. 4 orang dari pemilik pesawat; dan 4 orang dari Mas Kaesang. Mereka berangkat bersamaan dari Jakarta ke Amerika,” ungkap Francine seperti dikutip Rabu (18/9/2024).

Francine menyatakan, dengan adanya sang pemilik jet pribadi dalam penerbangan tersebut maka bisa dipastikan alasan Kaesang menumpang atau menebeng ke AS menjadi valid.

“Benar Mas Kaesang nebeng atau menumpang pesawat pribadi temannya. Jadi jangan berspekulasi tanpa mengonfirmasi kepada KPK,” kata Francine.

