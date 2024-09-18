Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Istana Bantah Gaya Hidup Kaesang Mewah hingga Fasilitas Pesawat Jet

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |19:56 WIB
Istana Bantah Gaya Hidup Kaesang Mewah hingga Fasilitas Pesawat Jet
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi (foto: Okezone)
JAKARTA - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/Presidential Communication Office, Hasan Nasbi merespon putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep yang menggunakan private jet atau jet pribadi saat bepergian ke Amerika Serikat (AS) bersama sang istri, Erina Gudono.

Hasan Nasbi pun membantah gaya hidup Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep yang bermewah-mewahan dan mendapat fasilitas pesawat jet pribadi. Hasan memaparkan, bahwa Kaesang dan istrinya, Erina Gudono, menggunakan pesawat komersial di kelas ekonomi usai menghadiri upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi di IKN pada 17 Agustus lalu.

"Mas Kaesang itu terbang ke Jakarta dari sana (IKN) terbang ke Jakarta karena tanggal 18 (Agustus) dia mau ke Amerika, mau numpang pesawat teman ke Amerika ya Mas Kaesang itu naik pesawat kelas ekonomi," kata Hasan Nasbi lewat akun media sosial Instagram pribadinya, Rabu (18/9/2024).

Ia mengatakan, di dalam pesawat ekonomi yang ditumpangi Kaesang, terdapat kelas bisnis yang ditempati oleh para menteri, salah satunya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, serta kepala lembaga/badan pemerintah dan Direktur Utama LPP TVRI Iman Brotoseno.

Ia menceritakan, bahwa Iman Brotoseno sempat bolak-balik ke kelas ekonomi untuk menanyakan dan menawarkan bertukar tempat duduk kepada putra bungsu Presiden Joko Widodo itu.

"Dia tawarkan kursi dia, karena dia enggak enak Kaesang di belakang di kelas ekonomi sementara ada menteri, ada Direktur TVRI, ada kepala badan atau di kelas bisnis, Mas Kaesang naik ekonomi," katanya.

 

