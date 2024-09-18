Kabupaten Bandung Diguncang 27 Kali Gempa Susulan hingga Malam Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan 27 gempa susulan telah mengguncang pascagempa M5,0 di Kabupaten Bandung, Jawa Barat hingga malam ini, Rabu (18/9) pukul 20.00 WIB.

“Sejauh ini terpantau update gempabumi susulan hingga pukul 20.00 WIB sejumlah 27 kali kejadian,” ujar Kepala Stasiun Geofisika Kelas I Bandung, Teguh Rahayu dalam keterangan resminya, Rabu (18/9/2024).

Sebelumnya, pagi ini pukul 09.41 WIB, wilayah Kabupaten Bandung Jawa Barat diguncang gempa tektonik dengan magnitudo M5,0 dengan parameter update magnitudo 4,9 yang berlokasi di darat 25 km Tenggara Kabupaten Bandung Jawa Barat pada kedalaman 10 km.

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposentrumnya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar lokal Garsela,” kata Rahayu.