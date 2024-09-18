Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cak Imin dan Gita Wirjawan Beri Pembekalan ke Anggota Fraksi PKB

Sucipto , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |20:42 WIB
Cak Imin dan Gita Wirjawan Beri Pembekalan ke Anggota Fraksi PKB
Cak Imin dan Gita Wirjawan Beri Pembekalan ke Anggota Fraksi PKB
A
A
A

JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berupaya menghidupkan budaya diskusi untuk menambah pengetahuan serta meluruskan arah perjuangan politik seluruh pengurus dan kadernya.

PKB mengundang mantan Menteri Perdagangan sekaligus host dari podcast Endgame, Gita Wirjawan. Acara yang digelar hybrid tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

"Pertama saya bersyukur dan bahagia atas kehadiran pak Gita Wirjawan. Bagi saya suprise dan membahagiakan. Teman lama yang sudah lama sekali ingin saya undang, tapi tidak berkesempatan gak nyambung-nyambung. Kemarin saya WA nyambung," ujarnya dikutip, Rabu (18/9/2024).

Cak Imin -- panggilan akrabnya-- mengaku senang bisa berdiskusi langsung dengan Gita. Ia berharap setiap materi yang dipaparkan dapat menjadi bekal seluruh pengurus serta anggota Fraksi PKB lima tahun ke depan.

"Terima kasih Pak Gita. Senang sekali, saya bilang ke beliau tolong kasih briefing kami karena kami sedang semangat untuk mencoba mewarnai lima tahun yang akan datang," ujarnya.

"Kita juga sedang berusaha melangkah supaya benar. Saya bilang ke Pak Gita supaya kita bisa lebih baik lagi. Insyaallah akan lebih baik lagi," tutup Cak Imin.

Sementara itu, sejumlah peserta sangat antusias menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada Gita Wirjawan terkait ekonomi, hukum, hingga terkait peran partai politik.

 

