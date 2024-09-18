Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Ungkap Kerugian Negara di Kasus Rorotan Rp223 Miliar

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |21:30 WIB
KPK Ungkap Kerugian Negara di Kasus Rorotan Rp223 Miliar
Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan dan menahan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara. Dalam kasus itu, KPK menaksir, kerugian negara mencapai Rp223.852.761.192,00 (Rp223 miliar). 

"Terdapat kerugian negara/daerah setidaknya sebesar Rp223 miliar (Rp223.852.761.192,00) yang diakibatkan penyimpangan dalam proses investasi dan pengadaan tanah oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya pada Tahun 2019-2021," kata Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers di kantornya, Rabu (18/9/2024). 

Asep menjelaskan, kerugian tersebut berasal dari nilai pembayaran bersih yang diterima PT Totalindo Eka Persada dari Perumda Pembangunan Sarana Jaya sebesar Rp371 miliar (Rp371.593.267.462,00). 

Kemudian, dikurangi harga transaksi riil PT Totalindo Eka Persada dengan pemilik tanah awal (PT Nusa Kirana Real Estate/ PT NKRE) setelah memperhitungkan biaya terkait lainnya seperti pajak, BPHTB dan biaya notaris sebesar total Rp147 miliar (Rp147.740.506,270,00).

Diketahui, KPK mengumumkan sekaligus menahan lima tersangka pada kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara. Para tersangka yakni, Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Cornelis Pinontoan (YCP); dan Senior Manager Divisi Usaha atau Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Indra S. Arharrys (ISA). 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/337/3068359/korupsi-MvdI_large.jpg
KPK Tahan Anggota DPRD Yudi Cahyadi, Tersangka Baru Kasus Bandung Smart City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/337/3068209/kpk-0umc_large.jpg
KPK Geledah Rumah Mendes Sita Uang Rp250 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/337/3065187/korupsi-3QHv_large.jpg
Kejati Jakarta Tetapkan Eks Dirut PT Indofarma Tersangka Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/337/3064050/korupsi-3kgJ_large.jpg
MA Bantah Tudingan Korupsi Honorarium Hakim Agung Rp97 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/337/3061628/kpk-RKwg_large.jpg
Jubir KPK Tegaskan Pemanggilan Mendes PDTT Kewenangan Penyidik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/338/3059762/korupsi-CRIJ_large.jpg
Kejati Jakarta Geledah 3 Lokasi Terkait Kasus Proyek Pengembangan Tanah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement